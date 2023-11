Debate presidencial pre balotaje: de los bloques a los temas, sin machetes y con réplica libre

La Cámara Nacional Electoral (CNE) definió este miércoles todos los detalles del tercer debate presidencial de cara al balotaje del 19 de noviembre. Se establecieron temas, ubicaciones de los candidatos presidenciales yEl presidente del organismo electoral,, presentó la nueva modalidad del evento presidencial y destacó la realización de los dos primeros debates: "Estamos muy satisfechos con los resultados de los dos debates anteriores, con altos puntos de rating y en una oportunidad para que la ciudadanía se informe. Esperamos que también ocurra en esta oportunidad".Los candidatos presidenciales debatirán discursivamente el próximo 12 de noviembre, una semana antes del balotaje, en una modalidad que será novedad:En representación de Unión por la Patria asistieron Juan Manuel Olmos y Santiago García Vázquez, mientras que por La Libertad Avanza estuvo Karina Milei, quienes firmaron y acordaron el reglamento oficial del tercer debate presidencial tras la reunión de los equipos técnicos.Ayer, quedó definido que Milei de La Libertad Avanza se ubicará en el atril de la izquierda y Massa de Unión por la Patria, en la derecha; el tigrense abrirá el debate con sus dos minutos de introducción y el economista será el encargado de concluir el acto con dos minutos de cierre.Después de los dos minutos de presentación habrá seis ejes temáticos de 12 minutos cada uno. Sin un orden preestablecido, los competidores contarán con seis minutos para administrar a su elección pero podrán exponer únicamente hasta dos minutos de manera consecutiva. La televisación, en tanto, mostrará un contador que registrará el tiempo de cada orador.Ahora, la Cámara Nacional Electoral (CNE) estableció que no se debatirá frente a frente, sino que cada uno tendrá un espacio preestablecido para moverse por fuera del atril e interactuar de una forma inédita con la audiencia y con su competidor.Además, podrán interrumpirse.Según explicó el secretario de la CNE, Sebastián Schimmel, en declaraciones a Ámbito, los candidatos ". Tiene que ser un intercambio ordenado para que no hablen al mismo tiempo, porque recordemos que se trata de una instancia institucional para llevar información a la ciudadanía. Pueden alternar la palabra la cantidad de veces que quieran con la única condición de que cada candidato no puede utilizar más de dos minutos en el uso de la palabra"."Los candidatos son los que tienen que llevar información al electorado, con lo cual,y que no implique descontar el tiempo en el uso de la palabra", agregó.La estructura del debate se organizó de la siguiente manera:-Dos minutos de introducción-Primer bloque compuesto por tres ejes temáticos de 12 minutos cada uno (Economía, Relaciones Exteriores y Educación, y Salud)-Segundo bloque compuesto por los otros tres ejes temáticos de 12 minutos cada uno (Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos Humanos y Convivencia)-Dos minutos de cierre