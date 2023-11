A una semana de su arribo a la Argentina, la cantante Taylor Swift fue declarada como huésped de honor por la Legislatura porteña pese al rechazo de La Libertad Avanza. Como parte del reconocimiento, se le hará entrega de una medalla y un diploma.La iniciativa fue presentada por el legislador Roy Cortina, del Partido Socialista (PS), quien destacó en su proyecto que "Argentina es parte de los tres únicos países de Latinoamérica en recibir a la artista con su tour más importante hasta el momento". Los libertarios, con Rodrigo Marra a la cabeza, votaron en contra.También remarcó el impacto social y económico de las presentaciones programadas para el 9, 10 y 11 de noviembre "en empleo y turismo a lo largo de toda la ciudad de Buenos Aires: alojamiento para quienes se trasladan desde otras ciudades, provincias o países, gastronomía, turismo en general, y un gran abanico de otros rubros como indumentaria o merchandising".Por último, sostuvo que Swift es "una artista íntegra, una referente y una líder musical con un fuerte compromiso con causas sociales y políticas como el feminismo, mensaje que transmite a sus seguidores tanto a través de las letras de sus canciones como de sus pronunciaciones públicas".Vale recordar que la negativa del bloque libertario llega después de que un grupo de fanáticos de la cantante llamaron a votar en contra de Javier Milei. “Milei es Trump. No podemos dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país”, resaltaron a través de un comunicado conjunto en redes.La distinción de huésped de honor suele ser entregada a figuras de la cultura general que visitan la ciudad, y otros recipientes incluyen a Roger Waters, The Police, Maná, Mikhail Baryshnikov, Tom Cruise, Ricky Martin, Liza Minnelli y los tenistas Mats Wilander, Björn Borg y Pat Cash. Además de las presentaciones de la cantante estadounidense en el estadio de River, también está en cines la película The Eras Tour Concert Film, que retrata uno de sus recitales en el estadio SoFi de Los Angeles.