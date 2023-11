La Plata: la justicia oficializó que Alak es intendente electo al derrotar a Garro, que sigue quejándose

El escrutinio provisorio de esos comicios dio por ganador al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires y postulante de Unión por la Patria, Julio Alak, quien por su parte había solicitado la apertura de unas siete urnas, pero finalmente desistió de ese planteo, según detallaron fuentes de la justicia electoral.

ACTA 23 - RESULTADOS DE LA PLATA by Morena Eme on Scribd

Tras la apertura de 79 urnas y el pedido del intendente Julio Garro que se abrieran otras más, finalmente la Justicia electoral de la provincia de Buenos Aires avaló este jueves casi a medianoche acomo intendente de La Plata.La Justicia Electoral de la provincia de Buenos Aires abrió este jueves 79 urnas y el conteo de votos dio como ganador al candidato del peronismo, pero el jefe comunal del PRO pidió que se abran todas las urnas (1.805), con especial foco en unas 205, según informó El Día de La La Plata. No obstante, ese pedido fue rechazado por la Justicia electoral ya que le plazo venció el 31 de octubre.La decisión de llevar a cabo esta apertura se resolvió este miércoles tras una audiencia pública, haciendo lugar al pedido del intendentede Juntos por el Cambio, que buscaba la reelección, en medio denuncias por presuntas irregularidades en el recuento definitivo en el que Alak había obtenido mayor cantidad de sufragios, de acuerdo con el escrutinio provisorio.El acto de apertura comenzó a las 9,Ramos Padilla había adelantado que el resultado definitivo se conocería "entre hoy y mañana" dado que se trata de "un proceso lento" y contar "voto por voto" en presencia de las autoridades y fiscales de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria.Del acto, que se realizó en la sala de audiencias de la Secretaría Electoral Nacional de este distrito, y se prolongó por alrededor de media hora, también participó Garro. Allí, Lemos Arias explicó la dinámica de la audiencia y dijo que se trata deEn tanto, Sergio Iacovino, apoderado del PRO, detalló cuatro variables que habían sido analizadas para arribarAgregó que las mesas solicitadas no alcanzaban el 4% del padrón total del distrito. Luego fue el turno de Ulises Giménez, el apoderado de Unión por la Patria, quien aclaró que el peronismo no iba a oponerse al pedido del oficialismo comunal de abrir las 79 urnas, y que desistía del pedido de siete aperturas que había hecho la fuerza que representaba.Tras unos minutos de deliberación, los miembros de la Junta volvieron al estrado y el juez Alejo Ramos Padilla informó que del escrutinio provisorio -escrutadas el 97,56% de las mesas- surgía que la diferencia entre la primera y segunda fuerza es la más chica de los 135 municipios: 0,2%.explicó.Una vez finalizada la apertura de las 79 urnas, se oficializarán los resultados definitivos para el cargo de intendente de la ciudad de La Plata, elegido en los comicios generales del 22 de octubre último.Según precisó, las urnas que se abrirán hoy corresponden a distintas regiones de La Plata; algunas son del casco, pero también hay de la localidad de Melchor Romero, Los Hornos y Villa Elvira.