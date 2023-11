Massa visitó Río Cuarto de cara al balotaje: "Nunca más Córdoba deberá hacer juicio para tener lo que le corresponde"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, aseguró este lunes que una eventual gestión suya al frente del Gobierno será parte de una "nueva etapa", en la que "nunca más Córdoba tendrá que hacer juicio para tener lo que le corresponde"."Quiero desde Río Cuarto asumir un compromiso: si Dios, los argentinos y los cordobeses me dan la responsabilidad de gobernar quiero desde el 10 de diciembre empezar una nueva etapa. Quiero que nunca más Córdoba tenga que empezar juicio para tener lo que le corresponde", afirmó Massa, al asistir en esa ciudad mediterránea a la ampliación del sistema SUBE.El funcionario también sostuvo que "es fundamental cuidar el ingreso de los argentinos" y advirtió que algunas de las propuestas de su adversario de La Libertad Avanza, Javier Milei, significarán "condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad"."Me preocupa, me asusta y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte porque es llevar 722 pesos el boleto del colectivo de cada uno de los cordobeses; me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio de los combustibles porque es llevar el litro de nafta a 800 pesos; es condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad", reflexionó Massa desde Río Cuarto.En otro orden, adelantó que anunciará medidas para la industria de biocombustibles porque es un sector con potencial para "aportar y crecer"."Argentina es un país que tiene entre otras cosas biocombustibles para aportar y crecer, por eso en un ratito en (la planta) Bio 4 vamos a hacer un anuncio para que además no nos vuelva a pasar que haya empresas petroleras que tomen a la gente de rehén para frenar el crecimiento de los biocombustibles en Argentina", dijo.Massa cerrará la jornada con un acto programado en Córdoba Capital, acompañado por intendentes de la zona y dirigentes del peronismo local. El evento tendrá lugar en el Club General Paz Junios, con capacidad para más de 5 mil personas, a partir de las 19.