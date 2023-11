Cómo es el proyecto de ley contra el negacionismo impulsado por organismos de DDHH

En el marco de la conmemoración de los 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina y en un firme compromiso con la defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia, destacadas organizaciones de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, la Agrupación H.I.J.O.S. Regional Capital y la Fundación Luisa Hairabedian, han unido sus esfuerzos para presentar un proyecto de ley que combata el negacionismo en el país.

Este proyecto no se limita al período de la dictadura cívico-militar (1976-1983) en Argentina, sino que también incluye otros crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado, como el holocausto, el genocidio armenio, la masacre de Napalpí de pueblos originarios, y la triple A, entre otros.

Este proyecto de ley será presentado el martes 7 de noviembre a las 10 horas en el anexo C del Congreso de la Nación durante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos. La diputada Carolina Gaillard encabeza la presentación, respaldada por un destacado grupo de legisladores y legisladoras, que incluye a Hugo Yasky, Germán Martínez, Daniel Gustavo Gollán, Mónica Macha, Eduardo Valdés, Mara Brawer, Alejandro Rodríguez, Sergio Palazzo, Gisela Marziotta, Leonardo Grosso, Eduardo Toniolli, Ricardo Daives, Rosana Bertone y Susana Landriscini.Este proyecto surge en respuesta a la creciente preocupación ante las expresiones y prácticas negacionistas y apologéticas del terrorismo de Estado, así como a los discursos de odio que han surgido en la sociedad argentina. Busca prevenir, sancionar y erradicar el negacionismo a través de un enfoque integral que involucra la educación, la formación obligatoria en derechos humanos y la tipificación penal específica para funcionarios públicos.1. Modificación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia, el Racismo y el Negacionismo (INADI), que ampliará sus competencias y pasará a llamarse, incluyendo la lucha contra el negacionismo de genocidios y crímenes de lesa humanidad en su mandato.2.3. Lareconocidos oficialmente por el Estado Argentino, con la pena de inhabilitación.El objetivo fundamental es garantizar que los crímenes de lesa humanidad no se repitan y que ningún funcionario público respalde, niegue o justifique tales atrocidades, en respeto a las víctimas y en defensa de la democracia.La presentación de este proyecto refleja el compromiso continuo de Argentina con la promoción de los derechos humanos y la justicia, reafirmando el lema "Son 30.000" como un recordatorio de la importancia de no olvidar el pasado para construir un futuro más justo y democrático.