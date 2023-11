Juicio político contra la Corte: Lorenzetti y Maqueda se ausentaron y presentaron descargos

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realizó este martes una reunión para recibir los descargos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, en el proceso que lleva adelante contra los integrantes de ese tribunal, pero como no se presentaron levantó el encuentro ante críticas de legisladores de la oposición.La decisión de la presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard, se concretó a raíz de la ausencia de los magistrados y generó una protesta a los gritos de los diputados de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), que querían exponer en ese encuentro.La diputada explicó que la reunión estaba convocada para "recibir el descargo presencial y, no habiendo comparecido los jueces que no lo hicieron por escrito, se dio por terminada la reunión de la comisión". "Los descargos se analizarán en oportunidad de dictaminar", agregó.La legisladora dijo que "no estando presentes (los dos jueces de la Corte) se da por terminada la presente reunión de comisión ya que se torna abstracta, teniendo en cuenta que no comparece el doctor Maqueda, ni Lorenzetti para cumplir con el descargo si así lo desearan".Previamente, Gaillard informó que ya se habían recibido los descargos de Rosatti y Rosenkrantz, que lo hicieron por escrito como está permitido en el reglamento.El anuncio de Gaillard generó una protesta airada de los diputados de la oposición, como Mario Negri, Juan Manuel López, Karina Banfi, y Graciela Ocaña, quienes a los gritos pedían la continuidad de la reunión para hablar.Negri, a los gritos, aseguró que "el kirchnerismo hoy perdió por abandono, huyó como rata de la comisión de Juicio Político. Justo cuando algunos de sus integrantes, como (Rodolfo) Tailhade, que fueron los que impulsaron esta farsa, tienen que ir a tribunales". "Decidieron levantarse e irse, abandonaron, no sé qué comisión van a llamar otra vez", agregó.Por su parte, el presidente del bloque del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, defendió la posición de Gaillard de levantar el encuentro al afirmar que realizaron "una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político para recibir los descargos de los jueces de la CSJ", pero "Maqueda y Lorenzetti no realizaron descargo presencial ni escrito".El oficialismo tiene tiempo para dictaminar hasta el 29 de noviembre ya que el Gobierno Nacional extendió el período de sesiones ordinarias hasta el 9 de diciembre, fecha en que se produce la renovación parlamentaria de 130 diputados y 24 senadores, caen los dictámenes y se deben conformar nuevamente las comisionesSi bien la intención del oficialismo no era emitir dictamen esta tarde, impactaron en el cuerpo las afirmaciones del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, quien hoy afirmó que "en medio de un proceso electoral" debería suspenderse la continuidad del juicio político que se sigue por presunto mal desempeño a los integrantes de la Corte Suprema en la Cámara de Diputados.La reunión de hoy fue convocada luego de que Rosenkrantz y Rosatti respondieran el jueves, por separado, a la Comisión sobre los cargos provisorios por mal desempeño en su contra, en tanto que Maqueda y Lorenzetti optaron hasta el momento por no expedirse sobre el proceso.Los cargos contra los integrantes de la Corte son por las causales de los fallos del 2x1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.En los escritos presentados el jueves, día en que vencía el plazo para que los magistrados pudieran realizar sus respectivos descargos por escrito, los jueces rechazaron las acusaciones por mal desempeño, cuestionaron el procedimiento llevado adelante por la comisión y advirtieron sobre "la independencia judicial".