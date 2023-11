Imputaron a Juan Nápoli tras denuncias por amenazas y violencia de género

El empresario y dirigente de La Libertad Avanza, Juan Nápoli, fue imputado este martes tras las denuncias que le hizo su ex amante por amenazas y violencia de género, en un nuevo capítulo del escándalo que sacude al espacio de Javier Milei.La denuncia fue realizada por Laura Vázquez, quien asegura que Juan Nápoli, excandidato a senador nacional y asesor de Javier Milei, la extorsionó para no sacar a la luz el vínculo entre ambos.Vázquez aseguró que le ofreció dinero para no revelar el amorío. Además afirmó que fue él quien filtró los audios que complicaron a Carlos Melconian.La denunciante, de profesión abogada, dio detalles de la causa en su cuenta de Instagram: "La denuncia ya está hecha, Todo va a salir a la luz. Y la gente va a ver que vos me ensucias para salvarte vos a las pruebas me remito como abogada. Es cuestión de esperar".Vázquez ratificó ante la justicia que Nápoli la amenazó para no sacar a la luz un viaje que habían compartido semanas atrás y donde asegura que mantenían una relación amorosa. En septiembre lo acompañó en un viaje a Nueva York, cuando se sumaron a la comitiva de Milei en búsqueda de inversiones y dólares para el plan de dolarización. El mismo quedó evidenciado por la mujer, quién subió varias fotos y videos a su cuenta personal de Instagram."Yo tuve una relación amorosa con Juan", detalló la denunciante con Jorge Rial en Argenzuela y contó qué Nápoli la invitó al bunker de La Libertad Avanza el pasado 22 de octubre, cuándo la familia del asesor económico también estaba ahí. También reveló que el excandidato a senador le alquiló un departamento frente a su propia casa familiar porque quería "tenerla cerca".