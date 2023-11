Salvador insistió en la neutralidad de la UCR pero advirtió que "tomará partido" por uno de los dos candidatos

El ex vicegobernador bonaerense y ex presidente del Cómite UCR de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, compartió su apoyo a la decisión de su partido de mantener la neutralidad institucional en el actual escenario político. Reconoció que tanto Cambiemos como los partidos que lo componen cometieron errores que no permitieron que su propuesta se convirtiera en una verdadera alternativa para la sociedad.

Salvador hizo hincapié en la importancia de escuchar la opinión de la sociedad después de las elecciones en lugar de inclinarse por uno u otro candidato en este momento. Considera que la neutralidad institucional es un acto de autocrítica necesario para reflexionar sobre los fallos en la construcción de una alternativa política sólida., señaló.Y enfatizó:El ex vice de María Eugania Vidal también expresó su preocupación por la desorientación que ha surgido debido a la falta de una alternativa clara y efectiva. Aunque aseguró que tomará una posición más definida de cara a las elecciones, su enfoque principal en este momento es comprender las inquietudes de la sociedad y cómo avanzar en esta situación política compleja.agregó.En cuanto a la posición de figuras como Macri y Bullrich, Salvador señaló que su decisión de competir fuera del marco de Cambiemos fue difícil de entender, ya que parecía violar los códigos implícitos de convivencia en la coalición política. Y cerró: