Más de 100 economistas de todo el mundo advirtieron que Milei presidente habrá "devastación" y "caos social"

Un grupo de más de un centenar de economistas de todo el mundo publicó una carta abierta en contra del candidato de La Libertad Avanza (LLA),al tiempo que reducen gravemente el espacio político en el largo plazo”, advirtió la carta que publicó el diario inglés The Guardian.Entre los firmantes se encuentran economistas de renombre como el francés Thomas Piketty, la india Jayati Ghosh, el serbio-estadounidense Branko Milanovic y el ex ministro de Finanzas de Colombia, José Antonio Ocampo.que las hacen potencialmente muy dañinas para la economía argentina y el pueblo argentino”.Además, los economistas advirtieron quey podría dar lugar a un aumento significativo de las tensiones sociales y los conflictos”.“Las propuestas de dolarización y austeridad fiscal de Javier Milei pasan por alto las complejidades de las economías modernas, ignoran las lecciones de las crisis históricas y abren la puerta a acentuar desigualdades que ya son graves”, remarcaron.Citada por el periódico inglés, Ghosh, economista de desarrollo de la Universidad de Massachusetts Amherst, dijo que a ella y a los otros dos coautores de la carta, Piketty y Milanovic, les preocupaba que las políticas de Milei “fueran profundamente dañinas para Argentina y muy desafortunadas para todo el continente”.”, agregó Ghosh.Y señalaron: “Los argentinos van a votar en unas elecciones en las que hay decisiones muy difíciles., dijo.“Milei necesitaba centrar el debate en las fallas económicas del movimiento peronista de su oponente, que ha estado en el poder durante 16 de los últimos 20 años. Mientras tanto, Massa necesitaba concentrarse en el carácter volátil de Milei y convencer a los votantes de que no apoyaran a una bala perdida ‘extravagante, enojada y loca’ como su rival”, consideraron los autores del artículo Uki Goñi y Tom Phillips.“Es poco probable que Milei, que estalla en ataques de ira incontrolables ante la mera mención del filósofo y economista inglés del siglo XX John Maynard Keynes, quede impresionado por la carta abierta. Milei considera que Keynes, quien cuestionó la idea de que los mercados libres pudieran proporcionar pleno empleo y crecimiento económico, es un marxista”.