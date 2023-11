Toty Flores reivindicó la neutralidad por parte de la Coalición Cívica para el balotaje tras el pacto Macri,Milei y Bullrich

El concejal de La Matanza y dirigente de Juntos por el Cambio (JxC), Héctor "Toty" Flores rechazó el acuerdo entre Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich de cara al balotaje, al reivindicar la postura de neutralidad por parte de la Coalición Cívica."Acompaño a la Coalición Cívica en su postura de no votar por ninguno de los dos candidatos que quedaron para el balotaje porque me parece que no son soluciones para la Argentina", manifestó Toty Flores en diálogo con Radio Rebelde para Y arriba quemando el sol."La gestión de Massa, la estamos viendo, y las propuestas de Milei son realmente para una situación de la Argentina donde ya hemos pasado varias, si es que se cumple todo lo que él había dicho en la campaña electoral", añadió.Flores consideró que la Argentina estaría "en una situación muy complicada" si gana Milei el balotaje y sostuvo que serían "absolutamente inviables" las propuestas del libertario "a no ser que sea sangre y fuego, con lo cual mostraría un perfil de un gobierno no democrático"."Él planteó que va a combatir los piquetes a sangre y fuego, por lo menos es lo que dice en su discurso, y eso me parece que marca un retroceso enorme de una Argentina que quiere salir de la situación de violencia", resaltó, y añadió: "No podemos pretender de los que somos más grandes volver a eso, tenemos que hacer un enorme esfuerzo para construir la paz".Acerca de la interna en JxC, reconoció que "en el proceso después de la derrota no se tuvo una propuesta para encontrar mecanismos institucionales para el debate interno"."Se necesita un gran debate con relación a cuál va a ser la postura y si hay posturas internas también que se pueda canalizar en ese debate", sostuvo.Consultado por el discurso negacionista de la dictadura promovido por La Libertad Avanza, el concejal afirmó que "trae esas discusiones que deberían estar saldadas como sociedad". "Lo que pasó en los '70 no se puede negar, más allá de las posturas políticas que uno tenga, eso es parte de una realidad y causó enorme sufrimiento, enorme dolor", aseguró."Creo que traer al debate electoral de nuevo esos temas marca que la Argentina avanzó muy poco con relación a la consolidación de la democracia", cerró.