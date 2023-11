Clubes argentinos rechazaron la privatización del fútbol que propone Milei

Es la hora de mostrar públicamente el apoyo a @SergioMassa. Que cada uno de los Clubes del Fútbol Argentino se manifieste en defensa de sus Instituciones. NO A LAS SAD! No a la privatización del fútbol. Vamos Sergio querido, fuerza Compañero. Te necesita un País. MASSA PRESIDENTE pic.twitter.com/Lhta4pcaQ2 — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) November 10, 2023

Fiel a sus orígenes, respetuoso de los claros principios defendidos durante casi 120 años, Boca Juniors ratifica su carácter de Asociación Civil sin fines de lucro y la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande. pic.twitter.com/KuwQreaW6q — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 11, 2023

Siguiendo el espíritu de nuestros fundadores, rechazamos a las sociedades anónimas en el fútbol argentino, como ratificó nuestra Asamblea en 2016 al constituirse la Superliga. El Club Atlético River Plate es una Asociación Civil sin fines de lucro, y siempre será de sus socios y… https://t.co/9Ytl2x4sNY — River Plate (@RiverPlate) November 11, 2023

La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente está convencida de que nuestro Club tiene que seguir siendo una Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Tal como indica nuestro estatuto, nunca resignaremos esta figura. El club es de los socios y las socias.#NoALasSAD pic.twitter.com/hPYVP6Vk0I — C. A. Independiente (@Independiente) November 11, 2023

El candidato de La Libertar Avanza (LLA), Javier Milei, manifestó su intención de copiar el modelo inglés de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), privatizando los clubes y convirtiendo a los hinchas en clientes, lo que generó una ola de rechazos por parte de dirigentes del fútbol argentino.El primero en salir al cruce fue Pablo Toviggino, tesorero de AFA y presidente del Consejo Federal, quien se mostró a favor de la candidatura de Sergio Massa: “Es la hora de mostrar públicamente el apoyo a @SergioMassa. Que cada uno de los Clubes del Fútbol Argentino se manifieste en defensa de sus Instituciones. NO A LAS SAD! No a la privatización del fútbol. Vamos Sergio querido, fuerza Compañero. Te necesita un País. MASSA PRESIDENTE”, escribió en sus redes.Luego, decenas de los clubes del fútbol argentino condenaron la privatización de las instituciones. Entre los que se destacan Boca Juniors, River Plate, Racing, Independiente, San Lorenzo, Huracán, Rosario Central, Newells, etc.A través de un comunicado oficial, Boca Juniors expresó: “Fiel a sus orígenes, respetuoso de los claros principios defendidos durante casi 120 años, Boca Juniors ratifica su carácter de Asociación Civil sin fines de lucro y la premisa de que nuestro club es de su gente, socios y socias que lo vuelven cada día más grande”.“La vida de Boca Juniors está ligada de manera indisoluble al lugar donde nació, creció y tomó la dimensión que hoy lo ha vuelto un movimiento popular reconocido en el mundo. Por eso siempre estará comprometido con la realidad social donde desarrolla sus actividades deportivas y culturales”, resaltó, y cerró: “Convencido de la función trascendente que cumplen los clubes en Argentina desde hace más de un siglo, Boca Juniors se manifiesta en contra de cualquier iniciativa que implique su privatización o venta”.Por su parte, River Plate enfatizó: “Siguiendo el espíritu de nuestros fundadores, rechazamos a las sociedades anónimas en el fútbol argentino, como ratificó nuestra Asamblea en 2016 al constituirse la Superliga”.“El Club Atlético River Plate es una Asociación Civil sin fines de lucro, y siempre será de sus socios y socias, que son el sustento de estos 122 años de Grandeza”, completó el ‘Millonario’ citando un tuit de 2016.Desde Avellaneda ambos clubes, tanto Racing como Independiente, se expresaron en el mismo sentido. "Nadie nos tiene que explicar qué significan las SAD en un club de fútbol. Nuestros socios, socias e hinchas, quienes recuperaron la democracia para Racing, lo saben bien. Por pasado, presente y futuro, Racing Club ratifica su condición de asociación civil sin fines de lucro. Tal como está expresado en su Estatuto Social. ¡El club es de los socios y las socias!", enfatizaron.Vale mencionar que la ”Academia" fue uno de los clubes que sufrió las consecuencias de una privatización en la década del 2000.Mientras que el ‘Rojo’, institución presidida por Nestór Grindett, agregó: “La Comisión Directiva del Club Atlético Independiente está convencida de que nuestro Club tiene que seguir siendo una Asociación Civil Sin Fines de Lucro”.Por su parte, San Lorenzo resaltó el artículo 8º de su estatuto y expresó: "No se podrá convertir la asociación civil en sociedad anónima o cualquier otro tipo de encuadre societario que implique la intromisión de capitales privados en la administración y gobierno del club, ni resolver la disolución del CASLA, mientras haya cien (100) socios con derecho a voto, dispuestos a sostenerla".El "Globo" adhirió a la figura de las Asociaciones Civiles sin fines de lucro, recordando su estatuto: "El Club Atlético Huracán no podrá transformarse en una sociedad con fines de lucro ni en una sociedad anónima deportiva, evitando así propósitos y finalidades ajenos a su espíritu histórico. El club fue, es y será de los socios y socias. Por convicción y por Estatuto, le decimos NO a la SAD”.Por su parte, Newells “ratifica su posición histórica: la institución es de sus socios y socias”, y en tal sentido las autoridades del club de Rosario se pronuncian “enfáticamente en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol Argentino”.“Por su origen, por su historia, y por todo lo que este club representa, Rosario Central ratifica su condición de asociación civil sin fines de lucro. Tal como está expresado en su Estatuto: ¡El club es de las socias y de los socios!”, difundió la institución "canalla" a través de sus redes sociales.