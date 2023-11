Villarruel buscará derogar el aborto legal y cerrar el Espacio de la Memoria ex ESMA

La candidata a vicepresidenta negacionista de La Libertad Avanza,, ratificó que si su compañero de fórmula, Javier Milei, gana las elecciones presidenciales volvería a “discutir” la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y propuso cerrar el Espacio de la Memoria ex ESMA, el centro de tortura y desaparición de personas.También me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumentos serios, y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en el 2020″, señaló.Al respecto, Villarruel aclaró que este no sería uno de los primeros proyectos que enviarían si llegan al Gobierno, ya que “es un tema que tiene una urgencia que no es inminente, considerando que la economía está totalmente desorbitada, y eso lleva a que no se pueda ni comerciar, ni vivir, y además no hay seguridad”.“No lo ciframos en tiempo, pero en algún momento nos gustaría discutirlo, sobre todo porque,y me parece que no corresponde”, sostuvo.Al ser consultada sobre la fuente de esa argumentación, la dirigente de La Libertad Avanza señaló que, “solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico, la madre puede obtener la autorización para el aborto, y hay que entender que ese no era el espíritu de la ley”.Lo cierto es que la Interrupción Voluntaria del Embarazo tiene como requisito que la persona gestante se encuentre dentro de las 14 semanas inclusive de gestación, para ello la persona tiene derecho a ser informada desde la primera consulta de su edad gestacional y a solicitar la IVE en ese mismo momento si así lo decidiera. De tener más semanas el procemiento no puede realizarse como acusa la candidata libertaria.Además, tras recibir toda la información necesaria y tomar una decisión, la persona autoriza o no al profesional de la salud para realizarle una práctica sanitaria, dentro de los principios de autonomía de las personas, confidencialidad, privacidad y acceso a la información.Además, la diputada nacional se refirió a una hipotética gestión de la ex ESMA, el centro de tortura y desaparición de personas cuyo museo distinguió la UNESCO como Patrimonio Mundial, y afirmó que hay que tener “una visión amplia de los derechos humanos”.que es lo que más necesitamos”, dijo Villarruel este lunes.“Creo que habría que pensar un poquito en tener una visión amplia de los derechos humanos, que nos incluya a todos y nos permita, con el paso del tiempo y con mucho respeto, cerrar las heridas que nos duelen como sociedad”, cerró.