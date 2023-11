Paradójico: un decreto de Videla le impide a Villarruel modificar o eliminar la ex ESMA

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, generó controversia al expresar su intención de modificar el predio de la ex ESMA, sin tener en cuenta las restricciones legales que protegen el lugar desde la época de la dictadura. Resulta irónico que estas limitaciones se deban a un decreto firmado por el ex dictador Jorge Rafael Videla.

La candidata, hija de un militar retirado, ha expresado en diversas ocasiones su discurso negacionista de la dictadura en los últimos meses. Incluso organizó un acto en la Legislatura porteña para reivindicar a las "víctimas del terrorismo" de las organizaciones guerrilleras.

Durante una entrevista en el canal TN, Villarruel propuso la idea de que "un predio como la ESMA, que tiene unas 17 hectáreas, podría ser disfrutado por todo el pueblo argentino. Esas instalaciones en su momento estaban destinadas a alojar escuelas y es eso lo que más necesitamos."Cabe destacar que la ex ESMA ha sido declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad, una designación que impone restricciones legales para su modificación. Sin embargo, Villarruel parece no tener en cuenta este detalle en su propuesta.Además, Villarruel adelantó que, en caso de que su compañero de fórmula, Javier Milei, gane el balotaje del próximo domingo, piensa gobernar como "una tiranía". En una entrevista en LN+, al ser consultada sobre la transición en caso de una victoria de Milei, apuntó contra el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, señalando: "Lo que me sorprende es que Massa está incendiando todo y pretende asumir el poder el 10 de diciembre. Entonces, ¿qué país querés asumir? Un país devastado. ¿Cómo pensás resolverlo si no es con una tiranía?", afirmó Villarruel, mostrando su inquietud por el futuro del país en caso de un cambio de gobierno.