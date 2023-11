D´Onofrio: "Lo que vimos en Villarruel es un principio de golpe blando"

En diálogo con Política Argentina, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, compartió su perspectiva sobre el debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei. Destacó la importancia de los intercambios en esta ocasión y expresó que Sergio Massa demostró ser un candidato preparado, con propuestas y conocimiento del Estado. También advirtió que la reciente participación de Victoria Villarruel en actos propios son "el principio de un golpe blando".

"Los debates aportan poco en cuanto a la toma de decisiones. En este caso, va a ser una excepción porque quedaron muchas herramientas para los argentinos para decir: se vio en Sergio Massa un candidato preparado, con propuestas, con dominio y con conocimiento del Estado. Del otro lado tuvimos una persona dubitativa, primero por su relación con Mauricio Macri y luego por su desconocimiento de la realidad del Estado argentino y del mundo",dijo a este medio.

En su análisis, D´Onofrio contrastó a Massa con el binomio de La Libertad Avanza, destacando la persona dubitativa del lado contrario, tanto por su relación con Mauricio Macri como por su aparente desconocimiento de la realidad del Estado argentino y del mundo. Hizo hincapié en la ausencia de estas mayorías y sugirió que la única forma de sustentarlas sería a través de la fuerza, vinculando la postura del espacio con la reivindicación de las Fuerzas Armadas no nacionalistas y aquellos que apoyaron la Dictadura. En este sentido, cuestionó la alusión a la necesidad de "una tiranía" por parte de Villarruel.

También criticó las propuestas electorales del binomio Milei-Villarruel, expresando que ofenden escuchar a ambos y argumentando que las ofertas de La Libertad Avanza no encajan en el sistema democrático, insinuando la posibilidad de represión para llevarlas a cabo.

Por ello, advirtió que "ofende escuchar a Milei y Villarruel. Las ofertas de ese espacio (La Libertad Avanza) no entra en nuestra constitución, no entran en nuestro sistema democrático, la única forma de llevarlas adelante es con represión. Esa no es la salida, la salida es con diálogo, con más democracia"

En otro orden, el Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, informó que las y los usuarios del transporte público de pasajeros ya pueden optar por pagar el boleto de colectivo y fluvial sin el aporte estatal. D´Onofrio anunció que cada usuaria y usuario del transporte público bonaerense podrá adherirse a la renuncia del subsidio. De esa manera, se podrá optar por afrontar la tarifa plena del boleto en cualquier distrito y no contar con el aporte estatal.