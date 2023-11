La canasta que mide la pobreza subió 8,1% en octubre, pero mostró una desaceleración respecto a septiembre y agosto

Si bien se observan subas considerables en octubre, ambos indicadores reflejaron una desaceleración respecto de agosto y septiembre, cuando registraron subas del 17% y 13% respectivamente en el caso de la alimentaria y del 14,3% y 12,2% para la total.

El costo de lamarcó un incremento de 8,1% en octubre y un grupo familiar de cuatro personas necesitó de $345.295,45 para no caer debajo de la línea de la pobreza, según informó el Indec.En paralelo, lasubió 8,6% en el décimo mes del año y el mismo grupo familiar necesitó de $160.602,53 para no caer en la indigencia.En el caso de tres integrantes, los valores de la CBT se ubicaron en los $274.895 y para cinco, en $363.175. Un adulto necesitó en octubre $111.746 para no ser considerado pobre.Por su parte, un adulto necesito al menos $51.975 en octubre para no ser indigente. En el caso de una familia de tres miembros $127.858 y para cinco, $168.919.Las variaciones de la CBA y de la CBT resultaron de 158,6% y 147,1%, en términos interanuales, y acumulan en el año incrementos de 139,0% y 126,4%, respectivamente.