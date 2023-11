Milei aseguró tener "los votos para ganar" e insistió en que hay "objetivos no negociables con Macri

A cuatro dias de las elecciones, las fuerzas del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA)y el PRO del ex mandatariobuscan afinar la fiscalización para el balotaje de las elecciones 2023, pero también llegar a puntos en común en un eventual gobierno.Sin embargo, subyacen algunas tensiones. En una entrevista en el canal La Nación Más, el líder de LLA ratificó que parte de sus propuestas económicas, que incluyen un plan de dolarización y la eliminación, no se modificarían., ejemplificó.Desde que comenzó la alianza electoral entre LLA y el PRO, comenzaron las tensiones sobre el rol del partido amarillo en un acuerdo que las tropas de Milei denominaron comoen términos solo electorales, pero que da a lugar a especulaciones sobre el rechazo de los nuevos socios a las ideas de dolarización y eliminación del Banco Central. Tal es el ejemplo que puso la ex candidata a presidente Patricia Bullrich cuando leyó su comunicado con el que consensuó el apoyo a sus aliados.Respecto a incorporaciones por el lado del partido amarillo, Milei explicó que tienen "una posición abierta" y que están "para luego añadir:Nuevamente, volvió a mostrar su intolerancia, denunciando una supuestaafirmando que "la democracia liberal" tiene por objetivo "cuidar a las minorías, no para que una mayoría circunstancial se lleve puesto todo".lanzó. Cuando el conductor Pablo Rossi le preguntó si el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, busca avanzar en una "autocracia al estilo (del presidente de Rusia Vladimir) Putin", Milei respondió: "No te quepa la menor duda".Cuando se le consultó si se visualiza como presidente, Milei respondió: "