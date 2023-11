La Justicia Electoral intimó a La Libertad Avanza sobre la falta de boletas: "Su exclusiva responsabilidad"

A tres días del balotaje, la Junta Nacional Electoral de la Capital Federal advirtió este mediodía a La Libertad Avanza (LLA) que la posible falta de sus boletas en las mesas de votación de este domingo será su “exclusiva responsabilidad”.En el acta, se enfatiza que la fuerza que lleva a Javier Milei de candidato sigue siendo responsable de reponer y distribuir las boletas en caso de faltantes durante la jornada electoral. La advertencia está firmada por la jueza federal con competencia electoral, María Servini; el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Jorge Morán; y el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sebastián Picasso.La Junta Electoral de la Capital Federal ya había establecido que cada agrupación política debía proporcionar 10.000 paquetes de boletas, con un mínimo de 100 y un máximo de 350 boletas por paquete. Unión por la Patria hizo entrega de los 10.000 paquetes conteniendo 350 boletas cada uno. Sin embargo, La Libertad Avanza entregó 10.000 paquetes con el mínimo pedido, entre 100 y 150 boletas cada uno, además de 1.000 paquetes con menos de 100 boletas, por debajo de lo pedido.Ante la particularidad de la elección con solo dos agrupaciones en competencia, se le solicitó a La Libertad Avanza que entregara 10.000 paquetes adicionales con un mínimo de 100 boletas cada uno, antes del 11 de noviembre. Sin embargo, el plazo se venció sin que la Alianza de Milei cumpliera con el requerimiento.“Dicha situación no favorece al mejor desarrollo del comicio, toda vez que con las boletas acompañadas solo se cubrirán las expectativas de votos de 100 a 150 electores por mesa, sobre un padrón de 350 electores. En virtud de ello, corresponde a esta Junta extremar los recaudos necesarios en torno al procedimiento de boletas de contingencia, acrecentando la cantidad de paquetes a remitir a cada una de las comisarías” de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires, señala el Acta n° 49.No obstante, la Junta Electoral advirtió que este sistema de contingencia previsto "no exime a la alianza de las responsabilidades establecidas en la normativa legal vigente de su reposición y su distribución ante el faltante de las mismas que se pudiera producir durante la jornada electoral”.Y como LLA no cumplió con el requerimiento anterior de la Junta Electoral de enviar una cantidad adicional de boletas para ser distribuidas por el Correo, hoy intimó a esa alianza política a informar en 24 horas a la Junta “cuál será el procedimiento a seguir ante esa eventualidad, haciéndoles saber que su silencio importara que la ausencia de boletas de esa alianza, en las distintas mesas electorales, será su exclusiva responsabilidad”. Las autoridades electorales están preocupadas y buscan extremar los recaudos para evitar faltantes de las papeletas y futuras denuncias por “fraude”.Milei justificó el envió en menor cantidad a lo requerido por la Justicia electoral en que les “roban” las boletas al comienzo de la jornada electoral y que sus fiscales las repondrán en la medida que se acaben.De esta forma, la Junta Electoral notificó a La Libertad Avanza de estas medidas de manera “urgente”, habilitando días y horas inhábiles, e informó a la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral (DINE), así como a las autoridades pertinentes sobre la situación en las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires.