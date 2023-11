Bazze: "Planteo la neutralidad pero también que la democracia le costó muchísimo a la Argentina"

En diálogo con PolíticaArgentina, el diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Miguel Bazze, expresó su esperanza de que las elecciones se desarrollen de manera ordenada y que los resultados sean aceptados conforme a la voluntad popular. No obstante, manifestó su preocupación por ciertos sectores que han insinuado la posibilidad de fraude, calificando como lamentable cualquier eventualidad en ese sentido.

Bazze destacó la convicción en la efectividad del sistema electoral actual, minimizando la percepción de riesgo de fraude. Afirmó que la clave reside en la fiscalización y garantía de resultados por parte de quienes participan en el proceso electoral.En relación a la postura del partido, Bazze elogió la decisión de mantener la neutralidad, subrayando que cada radical debe decidir individualmente su posición. Además, hizo hincapié en la importancia de asegurar un proceso democrático sin injerencias indebidas.El diputado abordó también la polémica generada por ciertas declaraciones agresivas, indicando que el partido no puede tolerar insultos dirigidos a figuras emblemáticas como Alfonsín o Yrigoyen. Afirmó que, si bien aboga por la neutralidad, también defiende la necesidad de preservar el respeto en el proceso político.Finalmente, Bazze recordó la dificultosa recuperación de la democracia en Argentina y llamó a la responsabilidad y respeto, destacando la importancia de no relativizar las atrocidades ocurridas durante la última dictadura militar.Yo planteo la neutralidad pero también planteo que la recuperacion de la democracia habsido un proceso muy dificil a la que la Argentina le costó muchisimo. Hay que ser respetuoso y no hay que relativizar las atrocidades que se dieron durante la última Dictadura militar.