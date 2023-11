"Nadie se va a quedar con trabajo": el polémico fallido de Villarruel

A tres días del balotaje candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, tuvo un fallido el jueves al asegurar que en caso de ser electo Javier Milei "nadie se va a quedar con trabajo".En una entrevista con TN, analizó el escenario político de cara al domingo: "Yo creo q primero estamos en una situación bastante crítica en la cualpor reducir la estructura política. Y esta es la primera vez que un espacio político propone que seamos los políticos los que le pongamos el hombro a los argentinos".", continuó Villarruel dejando pasar el error.En ese sentido, señaló que desde La Libertad Avanza consideran que el gasto "debe ser reducido". "¿Eso significa que vamos a dejar a gente en la calle? No, de ninguna manera. Pero hay que laburar, porque hay gente que está sosteniendo esto y hoy no puede alquilar, hoy pasa hambre, hoy no tiene salud".", continuó la candidata a vice de La Libertad Avanza. "Por supuesto entendiendo que aquellos que no están desarrollando una función concreta y que han sido incluidos como planta permanente del Estado pero han sido exclusivamente incluidos por ser militantes, van a tener que trabajar. Se acabó el momento en el cual hay gente que no trabaja", agregó.Tras su respuesta, las periodistas de TN le preguntaron puntualmente por la propuesta de la diputada electa Lilia Lemoine de privatizar los medios públicos. "Yo creo que los medios públicos han cumplido un rol en el pasado sumamente importante. Yo he vivido en un pueblo cuando era chica en la provincia de Chubut y lo único que llegaba en ese momento en el año 87 era la Televisión Pública", recordó.", prosiguió Villarruel, y concluyó: "Hay que hablar primero de auditar en qué se está utilizando el dinero de los argentinos y luego se tomarán las decisiones que se deban tomar de la forma legal en que se deban tomar".