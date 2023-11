Sin Milei, Piparo especula poner gente en el PAMI de la mano de Mauricio Macri

El candidato libertario, Javier Milei, aún no ha triunfado y ya surgen tensiones dentro de La Libertad Avanza. La disputa por los puestos, aún no conquistados, ha comenzado. La diputada nacional, Carolina Píparo, parece interesada en liderar la dirección de ANSES y también estaría considerando la de PAMI.

Algunas fuentes cercanas a La Libertad Avanza - de acuerdo a DataClave - especulan sobre una posible reunión de Píparo con personas vinculadas a Mauricio Macri. Esto resulta llamativo, ya que tanto PAMI como ANSES están bajo la supervisión del futuro Ministerio de Capital Social, a cargo de Sandra Pettovello, quien ha trabajado en estrecha colaboración con Milei durante más de un año, siendo de su íntima confianza.De acuerdo con la estructura ministerial propuesta por el libertario, ambos organismos quedarán bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, liderado por Pettovello, quien cuenta con la confianza de Milei para gestionar estos sectores actualmente controlados por La Cámpora.Dentro del círculo libertario, surgen sospechas de que las personas relacionadas con Macri que Píparo podría buscar para posiciones en PAMI son Sergio Cassinotti, ex titular de PAMI durante la gestión de Cambiemos, Mario Lugones, Víctor Pérez Monti y Carlos Gianna. Además, la diputada podría contar con el respaldo de Sebastián Pareja, ex Frente Renovador y actual operador político de Milei en la provincia de Buenos Aires.La definición entre Sergio Massa y Milei el domingo no solo determinará al próximo presidente de Argentina, sino también generará expectativas sobre los nombres que integrarán sus eventuales gabinetes y los roles que desempeñarán sus aliados.En caso de un triunfo de La Libertad Avanza, se especula sobre el papel que podrían cumplir el expresidente Mauricio Macri y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien acompañó al dirigente libertario en su cierre de campaña en Córdoba.