El exabrupto de Victoria Villarruel: "En un jardín de infantes hacer pintadas de los 30.000 es como ir a un cementerio y pintar al Oso Barney"

La candidata a Vicepresidenta por La Libertad Avanza de Javier Milei Victoria Villarruel tuvo gestos desafortunados cuando fue a votar al Jardín de infantes 916. "En un jardín de infantes hacer pintadas de los 30.000 es como ir a un cementerio y pintar al Oso Barney", manifestó.El establecimiento amaneció empapelado con murales de reclamo de los 30 mil argentinos detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar."A diferencia de la casta, nosotros respetamos la democracia", expresó Villarruel.La diputada es conocida por sus posturas negacionistas. “Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo argentino”, dijo hace una semana en referencia al Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA.La candidata emitió su voto en el mismo lugar de donde se llevaron a Amaya, por repartir volantes durante el Mundial 78 para denunciar a la dictadura.Está ubicado en Labarden entre Perú y Bolivia en Tres de Febrero. Allí había una fuerte intervención con fotografías de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. Es que en esa institución décadas atrás estaba la casa donde se llevaron a Alicia Amaya, una joven estudiante de Trabajo Social de apenas 21 años que continúa desaparecida.El hermano de Alicia, Horacio relató: “El 3 de junio de 1978, yo estaba presente cuando cayó la patota militar, nos encerró a todos y se llevó a Alicia, que tenía 21 años recién cumplidos. Los compañeros de ella habían iniciado como forma de protesta, que ahora parece ingenua, arrojar volantes porque estabamos en pleno mundial de fútbol; y, tal vez, ese fue el motivo que le costó la vida”.Horacio es integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de 3 de Febrero, quienes organizaron la intervención para repudia a la candidata. “Estamos acá porque estos personajes tratar de menoscavar la historia, tanto de mi hermana como de los 30 mil desaparecidos”, agregó.Horacio continúo: “Era otra situación, las generaciones futuras no logran tener la magnitud de lo que fue eso. De las limitaciones que había a la libertad de expresión. Yo te digo, arrojar volantes hoy es ingenuao y en esa época le costaba la vida”.“Estoy acá porque quiero manifestar mi desprecio por lo dichos y las actitudes que esta persona promueve. Yo sé que hay una parte de la sociedad que comulgue con esos ideales pero la gran mayoría no y hay que superar esto”, advirtió.