19.11.2023 / ELECCIONES 2023

Guillermo Francos: "Hemos transitado una elección transparente, controlada y fiscalizada"

"No tenemos nada que observar, no faltaron boletas", sostuvo el asesor político del candidato presidencial de La Libertad Avanza. El ex diputado nacional allegado a Javier Milei valoró además la participación de los fiscales de ambas fuerzas,