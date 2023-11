Milei ratificó que ajustará a ocho ministerios y confirmó a Cúneo Libarona en Justicia y Píparo en ANSES

el presidente electo detalló algunos de los nombres al frente de los ocho ministerios que prometió en campaña. Así, anunció este lunes entrevistado por Eduardo Feinmann en Radio Mitre que el abogado penalista Mariano Cúneo Libarona será su ministro de Justicia y que la actual diputada nacional y ex candidata a gobernadora bonaerense Carolina Píparo será titular de la ANSES

cuando se haga cargo de la presidencia y en ese sentido dio precisiones sobre la estructura de La Libertad Avanza y que reducirá la cantidad de ministerios a ocho.En ese sentido,Píparo estará secundada por Juan Manuel Berón. Además, está confirmado que Sandra Petovello será ministra de Capital Humano y que la diputada nacional electa Diana Mondino quedará a cargo de Cancillería."Píparo va a ser la titular de Anses y Juan Manuel Berón que ha trabajado en la reforma del sistema previsional de México la acompañará", dijo Milei sobre la estructura que encabezará a otrora funcionaria del PRO en PBA con María Eugenia Vidal.Respecto de la cartera judicial, el economista libertario señaló que Mariano Cúneo Libarona será su titular de Justicia y que "el ministro de Seguridad está en la esfera de Victoria Villarruel" y que "por ahora" lo mantienen "en reserva".Por otra parte, Milei sigue negándose a revelar el nombre de su ministro de Economía, lo cual genera suspicacias en cuanto a su negociación con el PRO de Mauricio Macri. "El ministro de Economía ya lo tengo definido, pero no lo voy a decir porque me lo están torpedeando desde el gobierno actual. Lo vimos ayer como muestra", aseguró. Entre los nombres que circulan, hay algunos muy cercanos al ex presidente, como Federico Sturzenegger y Luciano Laspina.Durante la campaña, Milei ya había definido los nombres que liderarán algunos puestos claves en su gobierno. El jefe de Gabinete será Nicolás Posse, mientras que en Infraestructura estará Guillermo Ferraro. En cuanto al ministerio del Interior, quien se hará cargo será Guillermo Francos, que tuvo una destacada participación en la campaña.