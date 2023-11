Patricia Bullrich: "Mi cargo es un tema que no hemos hablado"

La ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC),, habló luego del triunfo de Javier Milei (La Libertad Avanza) en las elecciones presidenciales 2023:En cuanto a si formará parte del nuevo Gobierno, la dirigente del PRO dijo que no fue un tema que se discutió.claró esta mañana en Radio Mitre.A raíz de esto, agregó: "Fueron tres semanas muy vertiginosas, donde trabajamos el aporte para que nuestro voto fuese a Milei, pero no hablamos de cargos"., añadió.El presidente electo, Javier Milei, se reunió este domingo con el ex mandatario Mauricio Macri y la ex candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich en el Hotel Libertador tras la contundente victoria en el balotaje.Milei y Macri fortalecieron la alianza que entablaron tras la primera vuelta en los últimos días y ya hablan de un nuevo espacio que combina las ideas del "cambio y la libertad". De hecho, entre los cánticos de la noche en el búnker de LLA sobresalió el clásico macrista