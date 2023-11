Javier Milei anunció que no va a trabajar en Casa Rosada: "Para estar 24/7 conectado con el trabajo"

El presidente electo Javier Milei comenzó a dar algunas precisiones de lo que será su Gobierno, y entre otras cuestiones, adelantó que no piensa concurrir a la Casa Rosada para el trabajo diario.En declaraciones radiales, Milei adelantó que, como todos los mandatarios, habitará las instalaciones de la Quinta de Olivos, y que será allí en donde instalará sus oficinas y espacios de trabajo desde el 10 de diciembre de 2023.Voy a mudarme a Olivos y voy a instalarme ahí así trabajo desde que me despierto hasta que me voy a dormir", aseguró el presidente electo. "La idea es poner todo en condiciones en Olivos para estar 7x24 conectado con el trabajo", indicó, y rechazó por ahora usar el despacho presidencial de la Casa de Gobierno.Sobre si su pareja, Fátima Florez, se mudará con él en Olivos, prefirió no confirmarlo. "Somos una pareja de pocos meses", sostuvo el próximo mandatario en otra entrevista radial.En cuanto al rol que tendrá Fátima como Primera Dama, Milei sostuvo: “Nuestra posición es que se trabaja. Nuestra posición que se genera riqueza desde el sector privado”.“Para mí, Fátima es una mujer brillante, más allá de mi vínculo sentimental con ella. Es una persona brillante que es exitosa sirviendo al prójimo con un bien de calidad a un menor precio. Pagás un ticket y te llevás dos horas de alegría. Eso es el valor que ella aporta”, agregó el economista.