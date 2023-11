Bertie Benegas Lynch: Que tengamos ley de aborto es una salvajada, yo la derogaría

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA) Alberto "Bertie" Benegas Lynch (h) afirmó que promoverá en forma "prioritaria" en el Congreso la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) porque, a su criterio, es "la salvajada más espantosa".Somos unos salvajes si tenemos eso. Estamos hablando de las Leliqs y las tasas de interés y no creemos en la vida", expresó el futuro legislador en declaraciones formuladas a Radio Continental sin información clara sobre la ley IVE.Benegas Lynch, que también propone privatizar el mar argentino,, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar y es de aplicación obligatoria en todo el país."La madre tiene derecho sobre su cuerpo, pero es la vida del otro. La madre no tiene veinte dedos en una mano, sino que diez son de otra persona distinta, con un ADN distinto y derechos distintos, al igual que la madre", opinó.Durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, Javier Milei había anticipado que si era electo "haría un plebiscito" para evaluar la continuidad de la ley IVE, se expresó "en contra del aborto" y enfatizó que "no es un derecho ganado".