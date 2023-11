El Papa Francisco se comunicó con Milei tras su victoria en el balotaje

El Papa Francisco se comunicó con el presidente electo, Javier Milei, y lo felicitó por su victoria en el balotaje del pasado domingo frente al candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa.Pese a las polémicas declaraciones del libertario, el Sumo Pontífice estableció contacto telefónico con el nuevo presidente de cara a los próximos cuatro años de mandato."La comunicación fue agradable, con un diálogo muy bueno y que lo que hizo Javier Milei fue ratificar la invitación para que el Papa visite la Argentina el año próximo como Jefe de Estado y líder de la Iglesia", reveló C5N.La comunicación telefónica se habría logrado a través de un allegado cercano a Ramiro Marra, dirigente cercano a Milei y posible director de la AFIP durante el próximo mandato que comenzará a partir del 10 de diciembre.Vale recordar que Milei lo había calificado al Papa como "el representante del maligno en la tierra", que estaba "del lado de dictaduras sangrientas" y que tenía "afinidad por los comunistas asesinos".Posteriormente, se retractó por sus dichos y ofreció sus disculpas en el debate presidencial: "Yo había pedido perdón por eso y lo volvería a hacer. Porque si me equivoco no tengo problemas en decir que estoy arrepentido".