Milei anticipó que se suspenden todas las obras públicas, incluso las que están en ejecución

Tal como la había hecho durante el lunes, el presidente electocontinuó con su raid de entrevistas por los medios amigos, y este martes fue el turno de su mentor mediático: el comentarista Alejandro Fantino. En una extensa entrevista, el ultraderechista ratificó cuál será el eje principal de su gobierno: el ajuste, bajo el planse vanaglorió Milei, en una entrevista mano a mano con el excomentador de fútbol y ahora devenido dueño de una radio online. Y amplió: "El ajuste no lo van a pagar los argentinos de bien, lo van a pagar los políticos y sus socios. Llamese la casta".En ese mismo sentido, reconoció que puede haber "resistencia al cambio", pero que "son minorías bulliciosas", a las que "consideró.Al referirse a las primeras medidas concretas de su Gobierno, el presidente electo afirmó que realizará un ajuste fiscal de shock,, explicó. Y ratificó que "Sobre este punto, cuestionado respecto a qué pasará con la obra pública, fuente de trabajo y crecimiento para mucha de las provincias argentinas, Milei fue contundente y respondió: "No hay plata".Según consideró el líder de La Libertad Avanza (LLA), cada intendente o gobernador deberá buscar la forma de financiamiento, puesto que "vamos a ir a un sistema de iniciativa privada, a la chilena". "No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiperflación, con el 95 por ciento de pobres", dijo sin dar mucho más detalles.En otro tramo de la entrevista, descartó un nuevo Plan Bonex para resolver la deuda del Banco Central con las entidades financieras y habló de un respeto a rajatabla del derecho de propiedad. Es decir que,”, explicó.Por otra parte, el líder de La Libertad Avanza (LLA) anticipó que el 11 de diciembre enviará al Congreso un paquete grande de leyes que tendrá como eje la denominada “reforma del Estado”, un eufemismo menemista para habilitar las privatizaciones. "Nosotros planteamos un plan de ajuste y reformas para que se genere crecimiento económico", afirmó Milei, sin dar demasiadas precisiones, y sentenció: "Finalmente, ante la pregunta de que sucederá si la respuesta a un ajuste brutal es la salida de la gente a manifestarse en las calles, el ultraderechista vaticinó un escenario de represión. ", señaló.