"La razón por la que no me dejan quedarme en BSAS es porque creo en los derechos humanos": la dura crítica de Roger Waters en Buenos Aires

En medio de la gira "This is Not A Drill", el reconocido músico británico, Roger Waters, ha enfrentado contratiempos en su llegada a Buenos Aires y Montevideo. La cancelación de su reserva en el Hotel Faena y la posterior caída de una reserva en el Hotel Alvear, sumadas a un mensaje del Comité Israelí en Uruguay, han llevado al artista a establecerse en San Pablo antes de dirigirse a las ciudades donde se llevarán a cabo sus presentaciones.

#Sociedad | Roger Waters brindó un concierto con declaraciones antifascistas y le envió un mensaje a sus detractores: "Yo creo en los derechos humanos".



💬 "El que no salta votó a Milei", cantó el público del Estadio River Plate. pic.twitter.com/tdlwybJawU — Política Argentina (@Pol_Arg) November 22, 2023

En una expresión de su frustración, Waters declaró:La situación, revelada el viernes pasado, pone de manifiesto un contexto que sugiere intentos de silenciar al músico por sus posturas en defensa de los derechos humanos.Este episodio resalta la tensión y la controversia que a veces rodean a figuras públicas comprometidas con causas sociales y políticas, demostrando que, en ocasiones, su voz puede ser objeto de intentos por parte de diversos sectores para limitar su presencia y expresión en determinados espacios.