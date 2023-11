AFA convocó a un plebiscito para que los clubes definan una posible incorporación de las SAD al estatuto

Tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje y sus dichos sobre la privatización de los clubes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tendrá su asamblea ordinaria en la que se votará por sí o por no la incorporación de las sociedades anónimas al estatuto."El próximo jueves 23.11.2023, a la finalización del último Punto a tratar por la Asamblea General Ordinaria, se someterá a votación de los señores Delegados sobre la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al Estatuto Social de la AFA. La votación tendrá el carácter de Plebiscito y su resultado será incorporado al Acta de la Asamblea”, señala el comunicado enviado a los asambleístas de los clubes desde Viamonte.La propuesta de Milei de impulsar un "modelo de sociedades anónimas" para financiar al fútbol argentino abrió el debate al igual que sucedió en 2018. Si bien las declaraciones datan de 2022, se volvieron virales durante el último mes de campaña, donde el líder de La Libertad Avanza (LLA) aseguró que le gusta "el modelo inglés".En el estatuto de la entidad madre del fútbol argentino no están permitidas las SAD. “Toda asociación civil sin fines de lucro con personería jurídica que desee convertirse en miembro de la AFA presentará una solicitud por escrito ante la secretaría general de la AFA”, dice el punto sobre Miembros y admisión.En los últimos días, todas las instituciones de la Liga Profesional (menos Talleres de Córdoba) y también masivamente desde el Ascenso salieron de manera contundente a respaldar que los clubes deben seguir siendo asociaciones civiles sin fines de lucro.De esta manera, se espera que el rechazo sea unánime y contundente. Los asambleístas que fueron convocados para este jueves decidirán o no por su incorporación del estatuto y luego, se procedería a la modificación de los estatutos de los clubes que votaron a favor.