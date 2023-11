El equipo de Javier Milei se reunió con Kelly Olmos y prometió no echar al personal

Los aspirantes a manejar la cartera de Trabajo, Omar Yasín y Horacio Pitrau, se reunieron con la actual ministra, Raquel Kelly Olmos, y le transmitieron tranquilidad al equipo, ya que no se promoverán despidos entre el personal de planta transitoria, por lo menos el primer año de gestión.Ninguno de los dos está confirmado para el puesto, Omar Yasín sería el elegido para ser el secretario que estará a cargo del superministerio de Capital Humano que está a cargo de Sandra Pettovello. Además, según indicó Ámbito, Gustavo Morón está nominado para la superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).Uno de los focos de la reunión tuvo como ejes una presentación protocolar, luego el intercambio de información y el pedido dicho de la funcionaria de no reducir la planta de personal de la cartera.Yasín es un abogado laboralista especializado en derecho individual, en particular despidos y estuvo a cargo del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) en la administración de Cambiemos entre 2016 y 2019. Dicta la cátedra de Derecho del Trabajo en la UBAa y es subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.El abogado habría ganado la pulseada a Morón, quien había sido mencionado por el propio Javier Milei. Yasín al igual que Pitrau integrarán un equipo de técnicos encabezado por Triaca, que se reactivó luego de la derrota de Patricia Bullrich en las PASO y la alianza con Milei.