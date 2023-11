Kicillof se reunió con intendentes de UP para repasar la gestión actual y diagramar lo que se viene

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió este lunes con más de 80 intendentes de Unión por la Patria en donde hicieron un repaso de la gestión actual y anralizaron cómo será el mes de diciembre con la asunción del nuevo gobierno y el pago de los aguinaldos.Tras el encuentro que duró un poco más de dos horas, todos los intendentes coincidieron en dos aspectos: que la reunión había sido “positiva”, con un gobierno dispuesto a “acompañar a los intendentes de cara a lo que se viene”, y que el eje central es la “economía”.El mandatario bonaerense estuvo acompañado de ministros y ministras claves: Verónica Magario (vicegobernadora), Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo), Leonardo Nardini (Infraestructura), Pablo López (Hacienda), Cristina Álvarez Rodríguez (Gobierno) y Carlos Bianco (Jefe de Asesores).En este marco, Ricardo Moccero, intendente de Coronel Suárez, dijo a los medios presentes en las inmediaciones de Gobernación que “tenemos que seguir unidos los 84 intendentes de Unión por la Patria” y remarcó: “Se viene un año difícil; va a haber que ajustar. Va a ser un año bastante grave para la población”.“Más allá de un modelo de país (por las propuestas de Javier Milei), no tenemos que olvidarnos de la gente”, remarcó el actual intendente del partido de La Costa, y resaltó: “La mayoría de los distritos tenemos muchísimas obras nacionales en marcha que no se pueden cortar; esa es la preocupación que también tiene el Gobernador”.Según pudo averiguar El Destape, el gobernador bonaerense detalló ante los y las presentes cómo fue la reunión con Guillermo Francos, futuro ministro del Interior de Javier Milei. “Francos lo llamó para tener este encuentro”, confirmó Moccero.Por su parte, Francos le pidió “paciencia” y que llevaría la información “a la próxima reunión con su gabinete”. Posteriormente, Kicillof envió un pedido de endeudamiento a la Legislatura por un valor de USD150 millones para garantizar las partidas de fin de año, entre las que se incluyen el SAC, los programas sociales y las obras públicas en ejecución. Hoy, el mandatario provincial le recalcó a los intendentes la importancia de que el proyecto se apruebe.Vale mencionar que el 25 por ciento de los fondos que recibe la Provincia provienen de Nación, la mayoría de ellos a partir de la coparticipación, pero también hay recursos extraordinario como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que la provincia de Buenos Aires suele recibir a modo de compensación por los perjuicios que la Ley de Coparticipación federal le conlleva. A partir de las declaraciones de Milei, desde el Gobierno bonaerense dan por hecho que a partir del 10 de diciembre no recibirán más ATN.