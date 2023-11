Por internas políticas, JxC negó quórum en el Senado bonaerense y dejó a Kicillof sin ley de financiamiento

El bloque de Juntos por el Cambio no se sentó a sesionar y no hubo quórum en el Senado bonaerense. A las 19:50 horas la vicegobernadora Verónica Magario dio por caída la sesión que tenía como proyecto principal tratar un nuevo pedido de endeudamiento por unos $53 mil millones (o el equivalente de hasta U$150 millones) enviado por el gobernador Axel Kicillof el viernes pasado.El quórum se logra con la mitad más uno, y en la Cámara Alta la paridad de fuerzas es un hecho: 23 para UP y los 23 restantes de JxC. De esta manera, para cada una de las sesiones de los últimos dos años siempre se necesitó acuerdo entre las partes. Y en este caso, se necesitaban dos tercios de los y las presentes para aprobar el pedido de endeudamiento. Quienes rechazaron sentarse a debatieron fueron los halcones del PRO a pedido de Mauricio Macri.se sinceró. Según pudo reconstruir este medio, los intendentes radicales negociaron con el gobierno bonaerense por separado de los del PRO. A media tarde, los correligionarios habían conseguido los fondos que pedían y que le darían un respiro para los próximos meses. Sin embargo el PRO más duro no lograba cerrar. "La verdad de la milanesa es que se metió Mauricio Macri en el medio y no dejó que se avance", dijo otro legislador opositor bastante ofuscado por la jornada. "Los radicales se perdieron de buenas partidas y esto no va a traer un quilombo importante", agregó en nota con el portal El Destape.“Los legisladores del PRO - no de Juntos por el Cambio - tienen un problema de jefatura y están definiendo su interna sin pensar en las necesidades de la gente”, sentenciaron desde Casa de Gobierno, luego de varios llamados cruzados y negociaciones constantes durante la jornada. “Nosotros seguimos trabajando para lograr la aprobación del proyecto, que ya explicamos y es muy sólido”, destacaron.“Los radicales estaban de acuerdo”, confesó a El Destape un senador provincial de Unión por la Patria minutos después de haber salido del recinto y destacó:. Desde el ministerio de Hacienda a cargo de Pablo López, la versión era la misma: “No se avanzó porque no se pusieron de acuerdo entre ellos y el PRO no garantizó su participación”.¿Qué pedía la oposición? Según pudo averiguar este medio, los intendentes - UCR y PRO por separado - pedían que la provincia depositara lo que adeudaba en concepto de fondos del IPS, IOMA y para obras. Serían unos $7,2 mil millones. Si bien, por la tarde parecía que todo se encaminaba, fuentes del Ejecutivo confirmaron que “no depositaron” los fondos que reclamaban.El oficialismo buscó negociar con la oposición para crear un fondo especial - con el otorgamiento del endeudamiento - y distribuirlo entre los distritos a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD). Dichas negociaciones tampoco prosperaron. Vale remarcar que el proyecto de Ley de financiamiento tiene como objetivo recomponer la relación entre recursos y financiamiento prevista en la Ley de Presupuesto 2023. Es decir, el nuevo pedido apunta a compensar el endeudamiento original del corriente año que fue otorgado por el 2,5%, y que en parte se licuó por la inflación, quedando en un 1,9%.Con la sesión caída, los intendentes radicales realizaron una reunión por zoom para evaluar los próximos pasos a seguir. Desde el PRO el silencio fue absoluto. En tanto, la sesión en la Cámara de Diputados del próximo viernes 1 de diciembre no se realizaría ya que su carácter era “extraordinario” y apuntaba a tratar el pedido de endeudamiento girado por el Senado.Paralelamente a las negociaciones en el Senado de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que girará a las provincias". La foto del encuentro muestra al gobernador bonaerense en el centro de la escena y fortalecido de cara a lo que se viene.