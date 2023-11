Milei recibió a Bullrich y espera por Macri: danza de cargos y negociaciones

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ingresó a las 10 al hotel céntrico donde se hospeda Javier Milei en medio de versiones sobre su posible desembarco en el Ministerio de Seguridad durante el próximo gobierno. La reunió se extendió por cerca de una hora y media y tuvo contenido netamente político.La ex candidata presidencial que respaldó a Milei en el balotaje está convencida de que hay que apoyar al nuevo jefe de Estado pero expresó públicamente algunas objeciones a la idea de volver a ocupar el cargo que ostentó durante el gobierno de Mauricio Macri. Pese a ello, el libertario quiere tenerla en su equipo. Ayer en una entrevista dijo que la seguridad será una de las prioridades de su gestión junto a la economía.El vínculo del nuevo Presidente con Macri es otro factor que condiciona la designación Bullrich. La relación entre el fundador del PRO y el economista liberal parece haberse desgastado en los últimos días. Dirigentes al tanto de las negociaciones para la formación del gabinete atribuyen ese enfriamiento a algunos nombramientos que el ex Presidente esperaba para gente de su equipo que aún no se concretaron. También hay una pulseada abierta por la conducción de la Cámara de Diputados, espacio para el que Macri impulsa a Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara Baja.En relación con Bullrich, su nombre fue confirmado para conducir la cartera de Seguridad hace exactamente una semana. Sin embargo, aún no hubo oficialización por parte La Libertad Avanza producto de los tironeos internos con Victoria Villarruel. La vicepresidenta electa tenía un acuerdo de palabra con Milei para hacerse cargo de Seguridad, Defensa e Inteligencia y pretendía designar a dirigentes de su entorno. Esa intención colisionó con la mirada de Guillermo Francos y la mesa política del líder libertario, quienes sugirieron a Milei que decante por personas de su confianza y lealtad, especialmente para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).Al mismo tiempo, la noticia sobre la llegada de Bullrich al Ministerio de Seguridad desató una discusión con el propio Mauricio Macri. El ex Presidente consideró que la ex funcionaria “se cortó sola” y que avanzó individualmente en esa negociación. El fundador del PRO deseaba sostener las riendas de las conversaciones con Milei y avanzar en un acuerdo político en “combo” que implique no sólo Seguridad sino un conjunto de espacios de poder. Dentro de ese esquema, para Macri es central que Ritondo sea el elegido para estar al frente de la Presidencia de la Cámara de Diputados.Macri regresó este lunes de Medio Oriente, donde viajó por gestiones deportivas y políticas. Su principal objetivo es destrabar que Ritondo asuma en la conducción de Diputados y, a partir de ahí, destrabar el resto de los posibles acuerdos. Asesorado por Guillermo Francos, Milei deslizó que Florencio Randazzo puede ser una opción para ocupar ese rol. Evalúa que es un modo de tender puentes hacia el peronismo. El líder PRO está enojado con Patricia por "cortarse sola", pero mucho más con Milei y su hermana Karina por negociar con ella por su lado. El ex presidente empezó a hablar mal del libertario por todos lados y sobre todo de Karina, a quien se refiere despectivamente como "la tarotista".Macri apostó muy fuerte a que Cristian Ritondo se quede con la presidencia de la Cámara de Diputados, pero está lejos de lograrlo. Tampoco pudo quedarse con YPF y Anses. La designación de Luis "Toto" Caputo en Economía tampoco fue gestión del ex presidente.Así, Bullrich teje su propia estrategia y no sede a ser conducida por Macri. El martes envió a un grupo de diputados de su confianza a que alcen la voz en la reunión que convocaron los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio. El encuentro tuvo tensiones y roces subidos de tono. Los mandatarios provinciales y la bancada de la UCR señalaron que JxC debe ser oposición y que si alguien de la coalición ingresa al Gobierno de Milei, “es a título personal”. Esas declaraciones hicieron exasperar a los legisladores bullrichistas, quienes pidieron el respaldo para Bullrich y Ritondo en caso de formalizar un acuerdo con La Libertad Avanza.Sobre este telón de fondo sucede la reunión de esta mañana en el piso 18 del hotel. Bullrich es escoltada por Hernán Lombardi, diputado nacional de su equipo político y hombre de confianza de Macri. Según pudo saber este medio, Milei está acompañado por Karina Milei. No se descarta que en los próximos minutos pueda sumarte el ex Presidente.En ese contexto y con el margen de maniobra muy acotado en Seguridad, Bullrich podría también recalar en la Secretaría de Trabajo que en el organigrama de La Libertad Avanza dependería del Ministerio de Capital Humano que encabezará Sandra Pettovello. Sin embargo, una de las condiciones que habría puesto la ahora ex aliada de Macri es que la cartera mantenga el rango de Ministerio.La Embajada de Israel, un cargo que siempre le generó atracción, y que podría gestionar también a través de su vínculo con Mario Montoto, era otro de los objetivos de Bullrich. Esta semana Milei confirmó al empresario Gerardo Werthein como futuro embajador ante Estados Unidos. Pero el vínculo con Israel es clave en la geopolítica de La Libertad Avanza teniendo en cuenta además la intención del presidente electo de mudar la Embajada argentina a Jerusalén.Tanto desde LLA como en el entorno de la ex Ministra de Seguridad no descartan esa posibilidad en caso de que no se concrete su llegada al gabinete de Javier Milei. La ex candidata presidencial dejó en claro esta semana que no está dispuesta a formar parte de un esquema de negociación más amplio de negociación de Macri, que incluye la designación de Cristian Ritondo al frente de la Cámara de Diputados como condición para que el fundador del PRO avale su llegada al Ministerio de Javier Milei.