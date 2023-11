"Tengo tres ofertas del sector privado": Sergio Massa habló por primera vez de su futuro

Por primera vez tras la derrota en el balotaje del 19 de noviembre , el ministro de Economía,, hablo de su futuro y confirmó que tiene tres ofertas del sector privado desde el exterior, aunque señaló que seguirá aportando a “la nueva etapa de la Argentina” con el relanzamiento de la Fundación Encuentro.”, sostuvo el ex candidato presidencial anoche, al salir del ministerio de Economía en un breve intercambio con la prensa.La revista Forbes había anticipado que detrás del ex candidato presidencial de Unión por la Patria tenía tres fondos de inversión estadounidenses interesados, entre ellos, el Renaissance Fund de Greylock Capital Management. Según dio a entender la publicación, la propuesta está centrada en las inversiones en América Latina, lo que captó la atención de Massa como de los observadores del mercado.El CEO de Greylock, Hans Humes, elogió las habilidades de Massa, con quien se conoce desde 2017, y expresó la convicción de que su experiencia sería una gran adición al fondo. “Creemos que sería una gran incorporación para nosotros”, indicó.Al respecto, Massa señaló: “. Tengo mis hijos en edad universitaria, obviamente a Malena (Galmarini, su pareja) que tiene sus responsabilidades”.El ex intendente de Tigre señaló anoche que tiene planeado “volver a poner en marcha la Fundación Encuentro”, que había lanzado en 2020, por lo que no se alejará totalmente de las actividades políticas. “”, aseguró.