Catástrofe social: Cristina Kirchner explicó qué es la estanflación que pronosticó Milei para su gobierno

la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió al pronóstico que el presidente electo, Javier Milei, realizó sobre las consecuencias económicas que sus propias medidas generarán en el corto plazo a partir del 10 de diciembre y que él mismo sintetizó como "estanflación"

A través de su cuenta de TikTok,La ex presidenta recordó una charla en la que definió a la estanflación como unaporque representa la"Lo virtuoso es no gastar más de lo que ingresa, pero evidentemente, en épocas de crisis, (la emisión monetaria) es un instrumento que se necesita para evitar la recesión”, advirtió Cristina en su TikTok, a través de un video de una charla que realizó en marzo de este año en Río Negro.Tras ponderar el valor de la emisión en situaciones de crisis, lo contrapuso con “el infierno más temido”, es decir, “recesión con inflación"."Ahí estamos al horno”, sintetizó en aquella jornada. En el video, grabado ayer en el Congreso, la ex jefa de Estado explicó que estanflación es "exactamente caída total de la actividad, desempleo y al mismo tiempo precios altos”, lo que tradujo como "catástrofe social".Para cerrar, cuestionó a Milei por escudarse en que "falta plata":