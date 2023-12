Lucha por cargos en gabinete y Congreso: se rompen el PRO y la relación de Milei-Bullrich con Macri

Convocaré a elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales de PRO Argentina. Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato. Dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 30, 2023

Nos reunimos con @PatoBullrich junto a nuestro próximo ministro de Seguridad de la provincia, Héctor Iturrioz. Hablamos sobre diversos temas relacionados a Chubut y de la necesidad de una agenda de trabajo coordinada donde la seguridad será un eje central para la reconstrucción… pic.twitter.com/X03n1qRysM — Nacho Torres (@NachoTorresCH) November 30, 2023

Ayer, las internas que venían tensas en el PRO tuvieron su tirón final con el anuncio de que Patricia Bullrich se retira de la conducción del partido. La presidenta de la coalición amarilla comunicó que adelantará las elecciones partidarias para febrero del año que viene y que ella no participará porque se dedicará a "trabajar por una Argentina próspera y segura", una explicación que generó expectativas y una danza de posibles cargos que podría ocupar en el gobierno de Javier Milei. Este jueves fue confirmada para Seguridad.Las filas amarillas están tensas desde el momento en el que se cerró el acuerdo con el libertario de cara al balotaje, pero el enojo del expresidenteviene de creer que: “Mauricio planteó una hoja de ruta en la que importaban el Congreso y los gobernadores, que Juntos por el Cambio sería oposición con un alto grado de acompañamiento y que el sostén estaría principalmente en Diputados”, explicaron fuentes amarillas a Infobae.La incorporación de Bullrich o Luis Petri al gabinete, y los cuadros técnicos y políticos que JxC buscaban fortalecer a La Libertad Avanza que tiene pocos dirigentes y que conoce muy poco del funcionamiento del Estado. Todavía, además de los cargos,Pero en medio de las negociaciones Macri-Milei por quién ocuparía la presidencia de la Cámara de Diputados- que para Mauricio le corresponde al PRO encarnado en Cristian Ritondo- , la ex candidata presidencial no pudo esperar y quiso negociar su cargo. “”, dejó en claro el jueves por la noche Bullrich en declaraciones a la conductora de LN+ Vivana Canosa, fue con un mensaje de Whatsapp que le permitió leer al aire.Bullrich fue acomodándose en el Gabinete libertario y si bien resonaba para la Secretaría de Trabajo, este jueves fue confirmadaEn medio de tantos rumores, Bullrich dio una certeza y anunció en la tarde del jueves que el año próximo dejará la presidencia del PRO. Era un reclamo de varios dirigentes amarillos ante la idea de que forme parte del Gobierno de Milei, uno de los más vehementes fuequien había sostenido: “Me parece que eso es algo casi obvio. Para que sea una decisión institucional y de la coalición tiene que ser de todos y eso no fue así”. Al enterarse el gobernador electo de Entre Ríos le envió un mensaje de felicitación por sus declaraciones.Mientras esperaba que Milei oficialice la designación, Bullrich avanzó con el armado de su equipo de Seguridad en los últimos días y mantuvo reuniones con Guillermo Ferraro, el futuro secretario de Infraestructura, y el jueves se vio con Sandra Pettovello (Capital Humano). También se juntó con los gobernadores electos Ignacio Torres (Chubut) y Frigerio (Entre Ríos).