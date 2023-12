"Les deseo el mayor de los éxitos": las felicitaciones de Macri a Milei tras meterle dos ministros clave

El expresidente Mauricio Macri utilizó su cuenta de Twitter para expresar su satisfacción por las designaciones de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y de Toto Caputo en Economía, realizadas por el presidente electo Javier Milei. Macri afirmó: "Para llevar adelante el cambio que Argentina necesita y al elegir su primer equipo, me pone contento que Javier Milei cuente con la probada experiencia de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y con la capacidad que demostró Toto Caputo en momentos muy difíciles de la economía argentina. Les deseo a ambos el mayor de los éxitos en este compromiso personal que asumen. El éxito de Javier Milei es lo que deseamos todos los argentinos de bien."

No obstante, estas felicitaciones no han pasado desapercibidas y han generado críticas y reservas en diversos sectores políticos. Las declaraciones de Macri resaltan la elección de Bullrich y Caputo, personajes asociados a la gestión anterior y a políticas que han generado controversia en el país.La designación deen el Ministerio de Seguridad ha sido objeto de polémica, especialmente por su rol durante las protestas sociales y la implementación del protocolo antipiquetes. Su gestión ha sido señalada por sectores opositores como represiva y generadora de tensiones en el ámbito social.En cuanto a, su paso por el Ministerio de Finanzas durante la gestión de Macri estuvo marcado por situaciones económicas complejas, como la crisis financiera de 2018. Su designación al frente de la cartera de Economía también ha generado dudas y cuestionamientos, considerando su historial en un periodo económico crítico.Si bien Macri destacó la experiencia de ambos designados por Milei, los cuestionamientos de sectores del radicalismo como Federico Storani apuntan a que estas elecciones podrían representar una continuidad con políticas anteriores que no han sido bien recibidas por amplios sectores de la sociedad argentina.