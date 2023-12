Sequía: el sector agrícola aportó el 41 por ciento de las divisas que brindó el año pasado

Durante noviembre, las exportaciones del sector agrícola alcanzaron los U$S 1.003 millones, marcando una reducción del 41% en comparación con noviembre de 2022. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones, dieron a conocer estas cifras.

A pesar de la disminución interanual, se observa un repunte del 35% con respecto a octubre. La entidad expresó que, comparando los 11 meses con el año anterior, el sector cerealero-oleaginoso enfrenta una pérdida de ventas al exterior de $18.200 millones de dólares (50%).CIARA atribuyó esta situación a la sequía, que provocó pérdidas en el stock de granos, y a las dinámicas electorales que impactan en el mercado de granos. En consecuencia, las reservas internacionales del Banco Central cerraron noviembre con una reducción de U$S 1.051 millones, a pesar de acumular compras por U$S 391 millones en el Mercado Único Libre de Cambios durante el mes.Aunque la caída de noviembre fue una de las menores del año, el acumulado en 2023 muestra un declive de U$S 23.090 millones, equivalente al 51,77% en once meses. En comparación con el 10 de diciembre de 2019, la merma es de U$S 22.277 millones, representando un descenso del 50,88%, a pesar de registrar superávit comercial de U$S 27.972 millones entre 2020 y 2023.