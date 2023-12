No entienden de qué se trata: el exsecretario de Energía le respondió a Mondino y Guillermo sobre el Gasoducto NK

Tras las duras críticas por parte de los referentes de La Libertad Avanza al gasoducto Néstor Kirchner, una de las obras emblema que dejará el Gobierno de Alberto Fernández. Cabe recordar que el macrismo sólo hizo 48 kilómetros de obra, mientras que la gestión actual, casi 700 kilómetros.En este contexto, se asistió a declaraciones como las del futuro ministro de Infraestructura de Javier Milei, Guillermo Ferraro, en sintonía con la futura canciller, Diana Mondino, quien aseguró que el gasoducto no beneficia a los argentinos y que, por lo tanto, es una obra que no tiene sentido continuar. Quien salió a responderles fue el exsecretario de Energía, Darío Martínez, quien advirtió por AM750 que los dichos muestran una gran ignorancia en el tema., lamentó el exsecretario de Energía. "Declarar que el gasoducto 'no beneficia a nadie' cuando lo hace a todos los argentinos... Van hablando sobre temas que no terminan de entender”, sintetizó.Y luego siguió el argumento en la propia lógica neoliberal, con el foco puesto exclusivamente en el déficit fiscal y sin pensar en cuestiones de soberanía y estrategia:”, añadió.