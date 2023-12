Lorenzetti le pidió a Rosatti que desplace a Silvio Robles "por graves faltas éticas"

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti pidió al presidente de ese tribunal, Horacio Rosatti, "el inmediato desplazamiento del director general de su vocalía, Silvio Robles, por graves faltas éticas" a raíz de los supuestos chats en los que intercambiaba información sobre casos que se tramitaron en el tribunal supremo. Así lo expresó el oriundo de Rafaela en un documento que escribió después del balotaje que ganó Javier Milei, pero que recién ahora se conoce. Lorenzetti cuestionó la conducta Robles y requirió que presente su descargo sobre los hechos que se le atribuyen.Asimismo, en el escrito de 12 páginas, Lorenzetti expuso a Rosatti por su supuesta decisión de "paralizar todo tipo de decisiones hasta que terminen o el juicio político o el proceso electoral". Y expresó: "", advirtió el ex presidente del máximo tribunal.Silvio Robles es el principal colaborador de Rosatti y apareció en la filtración de supuestos chats con el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro en los que intercambiaban do información y opiniones sobre el reclamo de la Ciudad por la coparticipación y la disputa por una banca en el Consejo de la Magistratura. Si bien no avaló esos presuntos diálogos, Lorenzetti apuntó: "Procurando poner en potencial los supuestos diálogos difundidos en algunos medios, en el documento dirigido a Rosatti señaló:Lorenzetti le reprochó a Robles que "no ha ejercido ninguna acción destinada a brindar la información sobre esas imputaciones, como corresponde a un funcionario público" y cuestionó:Sobre esta actitud, ejemplificó: "Lorenzetti advirtió que "" y evaluó que "produce un grave daño a la imagen pública de la Corte Suprema" ya que "nada similar ha ocurrido en la historia" del máximo tribunal.Además, le recordó al propio Rosatti su posición respecto a que "siempre hay que ponerse a disposición para el esclarecimiento de los hechos" por lo que cargó:La nota se conoció después de que la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados emitió un dictamen de mayorí para avanzar en el proceso a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, a quienes acusan "de mal desempeño de sus funciones" en las causas por la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura, los fallos de coparticipación y de la ley del 2x1 en favor de represores, y el manejo de la obra social del Poder Judicial.