"Hay que hacerse cargo": Grabois le pidió al peronismo asumir la responsabilidad por la situación actual de pobreza e indigencia

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y dirigente del Frente Patria Grande,, llamó a "todos los que de una u otra forma" integraron el Frente de Todos (FdT) a "asumir cierto grado de responsabilidad" frente a la realidad socioeconómica del país, al advertir que ese gesto "sería reparador para la sociedad en su conjunto", e instó al presidente Alberto Fernández a pedir "perdón"."La realidad es que todos los que de una u otra forma participamos del FdT, hayamos tenido o no cargos públicos,, reflexionó el dirigente en un largo posteo en su cuenta de X.Grabois consideró que si bien los problemas "no van a resolverse pidiendo perdón", ese gesto "en algún punto sería reparador para la sociedad en su conjunto y para todos nosotros, los que vamos a quedarnos en Argentina, posiblemente perseguidos y seguramente demonizados en una proporción muy superior a nuestra responsabilidad personal en la situación social y política del país".El referente del MTE manifestó que junto a quienes están "convencidos en sus principios" darán el debate frente a quienes "quieren justificar en esta realidad tristísima un programa deshumanizado y antinacional, un dogma según el cual la justicia social es una aberración y la redistribución de la riqueza un factor de atrasa". "Vamos a hacerlo, remando en dulce de leche", subrayó Grabois.Al dirigirse al presidente Alberto Fernández, Grabois sostuvo: "Para todos nosotros y nosotras, que en 2019 votamos y llamamos a votar tu boleta, que integramos la coalición como simples militantes o altos funcionarios,".Para el dirigente, todos aquellos por los que "iban a empezar y siguen más postergados" y merecen que el oficialismo les pida perdón. "Hagamos una reflexión profunda para comprender qué hicimos mal como conjunto, cada sector, cada dirigente, cada militante, para", pidió.Y agregó: "Yo pido humildemente perdón por la parte que me toca, sea grande o pequeña, Dios sabrá".Sin embargo, el dirigente del Frente Patria Grande señaló que "no se hizo todo mal" y que "".Grabois llamó al Presidente en su carácter de "máxima autoridad del gobierno y del principal partido de la coalición" a "hacerse cargo sin excusas" y "sin volver a caer en la idiotez cíclica de echarle la culpa a las mediciones por la realidad que miden"."Que no puedas explicarte las cifras de pobreza en un contexto de crecimiento del empleo, en una economía con la mitad de su fuerza de trabajo informalizada o registrada bajo modalidades precarias como el monotributo, es realmente un problema grave de comprensión", planteó Grabois.El dirigente lamentó que "en vez de universalizar definitivamente el salario social para que alcance a los cinco millones de excluidos del empleo registrado y eliminar así la indigencia y cualquier forma de intermediación, se cuentan las costillas de cada pobre como si se fuera a encontrar entre las personas que reciben este magro complemento de ingreso a los grandes responsables de los problemas del país y se pone en a las organizaciones sociales el chivo expiatorio del drama económico que las hizo nacer".Y concluyó: "Hoy, las cifras son objetivamente peores: pobreza 40,1% e indigencia al 9,3% (primer semestre), todo indica que para diciembre los números serán aún más alarmantes. El sistema de medición es exactamente el mismo.".