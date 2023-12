De la Torre: "La gente les va a pegar una paliza a los políticos que se dedican a joder al gobierno de Milei"

Polémico. Joaquín de la Torre anticipó que los seguidores de Javier Milei tomarán una postura activa en defensa del presidente electo durante los primeros cien días de su gestión. En sus declaraciones, el ex intendente de San Miguel expresó: "La gente les va a pegar una paliza a los políticos que se dedican a joder al gobierno en los primeros 100 días".

#Declaraciones | Para Joaquín de la Torre, los votantes de Milei saldrán "a bancar" al nuevo presidente y habrá enfrentamientos con quienes se resistan al ajuste: "La gente les va a dar una paliza a los que se dediquen a joder en los primeros 100 días".pic.twitter.com/T36sn0t83y — Política Argentina (@Pol_Arg) December 4, 2023

El senador bonaerense de Juntos por el Cambio calificó como "golpistas" a aquellos que no otorguen el tiempo necesario a Milei para implementar sus medidas y destacó la importancia de recordar las promesas de ajuste realizadas por el presidente electo durante la campaña: "Durante toda la campaña dijo esas cosas y la gente lo votó. En cantidad de votos, es el presidente más votado de la historia".De la Torre resaltó la percepción ciudadana sobre la gestión saliente al afirmar: "Cuando estemos pagando la fiesta de estos últimos meses, ¿le vamos a decir a Milei esto es culpa tuya? No". Además, hizo referencia a una "minoría intensa" que, según él, está llevando a cabo acciones inapropiadas en oposición al nuevo gobierno.En cuanto a las manifestaciones de resistencia, De la Torre sostuvo: "Lo que yo creo es que la gente les va a pegar una paliza más grande que la del otro día a los políticos que se dediquen a joder al gobierno en los primeros 100 días". El ex intendente pronosticó que el 56% que votó a Milei saldrá a la calle para respaldar al gobierno, y enfatizó que la ciudadanía está profundamente molesta con la administración saliente, más de lo que se percibe comúnmente.