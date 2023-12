Qué presidentes confirmaron su presencia en la asunción de Milei

A menos de una semana para la asunción de Javier Milei, distintos mandatarios internacionales ya confirmaron su presencia para el próximo domingo 10 de diciembre. El traspaso de mando se realizará a partir de las 11 horas.La comitiva de presidentes que confirmó su presencia en la asunción de Milei cuenta con fuerte representación latinoamericana. Ya aseguraron su participación Gabriel Boric (Chile), Luis Lacalle Pou(Uruguay), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador), Xiomara Castro (Honduras) y Dina Boluarte (Perú).Con respecto al país brasileño es particular la situación porque si bien estará en Buenos Aires el ex presidente Jair Bolsonaro, su concurrencia pone en riesgo la del actual mandatario Lula da Silva, quien también fue invitado.Por otra parte, habrá representación española el día de la asunción de Javier Milei: estarán presentes el rey Felipe VI y el titular del partido Vox y actual diputado, Santiago Abascal. Otra de las confirmaciones es la de Viktor Orbán, Primer Ministro de Hungría.Los mandatarios de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro, ya confirmaron que no vendrán a la asución.Por último, las dos figuras más importantes a nivel internacional de las que se aguarda confirmación de asistencia son el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump y el actual mandatario de China, Xi Jinping. Ambos fueron convocados al 10 de diciembre, al igual que Joe Biden, que no asistirá por tener programado compromisos diplomáticos de forma previa.