El massismo y La Cámpora intercalarán presidencias en Diputados de PBA

Tras varios días de rosca y reuniones de último momento, el peronismo determinó que la presidencia de la Cámara de Diputados se alternará entre dos dirigentes año a año. De esta manera, pasadas las 23 horas, resultó electo el diputado de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara y el año entrante presidirá el ex ministro de Transporte y ex intendente de General Pinto, Alexis Guerrera.Ambos dirigentes fueron el resultado de un consenso entre los intendentes, Máximo Kirchner y el Frente Renovador. Sobre las nuevas autoridades, desde el entorno del gobernador bonaerense afirmaron al portal El Destape que Kicillof lo "respaldará", ya que su único pedido en las negociaciones fue que el nombre que se eligiera fuera "por consenso" entre los dos grandes espacios del peronismo.Durante la sesión de Diputados en que se votaron las nuevas autoridades, los bloques que no acompañaron - se abstuvieron - a la designación de Alejandro Dichiara fueron los de la Izquierda (Guillermo Kane y María Laura Cano Kelly). El nuevo presidente obtuvo 76 votos de los 78 legisladores presentes. Las primeras palabras del nuevo presidente fueron en agradecimiento a los 3 funcionarios que lo hicieron llegar a dicha banca: "Agradezco al gobernador Axel Kicillof por el apoyo, a quien fuera nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, y al presidente del PJ bonaerense y amigo, Máximo Kirchner". Además remarcó ser "un hombre de diálogo", por lo que "van a estar las puertas abiertas para escuchar a todos". "Los invito a que me acompañen, y a que juntos podamos darles al gobernador las herramientas necesarias para mejorar la vida de los habitantes de la provincia de Buenos Aires", cerró.Alejandro Dichiara es un hombre cercano a Kirchner; de hecho los encuentros que el dirigente tuvo fuera del PJ, los hizo en Monte Hermoso. Además de la cercanía con Máximo, el ex jefe comunal respondía al lomense Martín Insaurralde. El quórum de los dos pesos pesados se hizo sentir en la negociación.En tanto, Alexis Guerrera, ex ministro de Transporte y ex intendente de General Pinto llegó a la presidencia con el visto bueno de Sergio Massa, acuerdo de los intendentes y de La Cámpora. El ex titular de la cartera de transporte, no tiene investigaciones judiciales en sus espaldas y fue un nombre para “salir por arriba” y dejar conforme a todas las partes.Durante las jornadas de negociaciones hubo varios nombres que sonaron fuerte y que estuvieron en la mesa chica como el de Rubén “el turco” Eslaiman, massista de primera hora y armador del Frente Renovador en provincia de Buenos Aires. El dirigente resultó electo nuevamente como diputado y tendrá mandato hasta el 2027. Eslaiman conoce los vericuetos de la Cámara y pasó por la banca principal en lagunas sesiones durante los años de cogobierno con el vidalismo. Sin embargo, el escándalo “Chocolate” y las definiciones judiciales que ello podría traer, dejaron al dirigente fuera de todo.Definida la presidencia, el bloque de Unión por la Patria tendrá como presidente a Avelino Zurro, sobrino de Pablo Zurro, intendente de Pehuajó. El legislador fue cabeza de lista por la cuarta sección electoral en 2015, 2019 y 2023. El dirigente estaba de licencia para trabajar en el ministerio de Interior en la secretaria de municipios de la Nación. En esta nueva etapa conducirá el bloque del peronismo en una Cámara baja que tendrá varios bloques opositores.DISPUTA DE PRESIDENCIASTras las fotos formales de la asunción de la mitad de la Cámara pasadas las 15 horas, Rubén Eslaiman pidió un “cuarto intermedio sin horario”, para definir el resto de los cargos. Vale remarcar que, con las actuales autoridades de Legislatura, los 4 vicepresidentes son: Rubén Eslaiman y Carlos “Cuto" Moreno (con mandato hasta 2025) por el oficialismo, y por la oposición, Adrián Urreli y Fabián Perechodnik (ambos seguirán dos años más en sus bancas).En el nuevo escenario, se modificó el reglamento interno y cada uno de los vicepresidentes tendrá poder de firma. El acuerdo decantó de las negociaciones realizadas durante la jornada. Llamativamente, Cuto Moreno y De Jesús estuvieron ausentes en la noche del jueves cuando se votaron las presidencias. Por tal motivo, el acto de jura de Moreno a la vicepresidencia quedó postergada para la próxima sesión.De esta manera, el massista Eslaiman no continuará en la vicepresidencia. Ese lugar quedó en manos de Alexis Guerrera, quien será la segunda firma de Dichiara durante 2024.Otro de los funcionarios que estuvo presente fue Alejo Supply, ex subsecretario de Transporte de Axel Kicillof. La diputada por La Plata, Lucía Iañez, del espacio de Julio Alak, también formó parte de las conversaciones. La joven dirigenta, con una sólida formación, suena para ocupar un cargo importante en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Finalmente, la pulseada final la ganó el Cuto y se quedará con la segunda vicepresidencia. El militante K, fue uno de los dirigentes que acompañó e impulsó la candidatura del gobernador Axel Kicillof en aquel lejano 2019; es decir, es un acérrimo soldado de Cristina Fernández.En tanto, las dos vicepresidencias de la oposición tienen mayores disputas. La salida para ello fue la creación de una nueva vicepresidencia en la próxima sesión. Por un lado están los bloques libertarios implosionados y partidos en 4; y por el otro un sector de la UCR sigue con el PRO; mientras que los correligionarios de Manes se separaron completamente. Las aguas están están revueltas y dispersas.De esta manera, el espacio del PRO más duro, la Coalición Cívica, el monzolismo y el sector de la UCR de Maximiliano Abad conformaron un “interbloque” de 30 legisladores y legisladoras. Presidirán las tres fuerzas Diego Garciarena (UCR), Agustín Forchieri (hombre de Diego Santilli), Maricel Etchecoin (CC).En tanto el radical por la octava sección, Claudio Frangul presidirá el bloque “Acuerdo Cívico” que tendrá 5 legisladores y que responde al espacio de Facundo Manes. Con este escenario, la primera vicepresidencia seguirá en manos de Adrián Urreli, mientras que la tercera vicepresidencia fue para Alejadnra Lorden, mano derecha de Maximiliano Abad.La nueva vicepresidencia quedará para el bloque libertario liderado por Sotelo: "Somos el bloque del gobierno nacional", explicó el legislador y argumentó la decisión de crear un nuevo puesto político. Finalmente, el cargo de secretario administrativo fue nuevamente para Miguel Antonio De Lisi.