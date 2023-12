Escándalo: el intendente saliente de Puán dejó el Municipio sin fondos para pagar sueldos y aguinaldo

El exintendente de Juntos por el Cambio del municipio bonaerense de Puán dejó el cargo en medio de un escándalo. Facundo Castelli abandonó la localidad y no estará en la asunción de su sucesor Diego Reyes, alineado con Juntos por el Cambio, pero lo más grave es que no hay fondos suficientes en las arcas comunales para afrontar compromisos básicos como los sueldos y el aguinaldo de los empleados.Según consignó Infobae este jueves, los trabajadores municipales se enteraron el martes pasado de lo que ocurría cuando Reyes advirtió sobre la imposibilidad de pagar los salarios de noviembre y el medio aguinaldo que debe pagarse a más tardar el 18 de diciembre.En el Hospital Municipal Gobernador Ugarte, los trabajadores pasaron de reclamar un aumento salarial de 50% a no tener la certeza de cobrar este mes. Están en huelga desde hace más de una semana y con movilizaciones hacia el gobierno municipal.A través de un comunicado, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) comunicó el estado de la “inaudita” y caótica transición entre Castelli y Reyes. En una reunión convocada este martes en la que asistieron los gremios y concejales, el intendente entrante acusó al saliente de operaciones irregulares de manejo de fondos que dejaron a la municipalidad sin recursos.Según reveló Reyes, Castelli autorizó el 29 de octubre un giro en descubierto por 400 millones con el Banco Provincia para pagar los haberes de ese mes. El acuerdo con la institución financiera, que venció el 28 de noviembre, dejó una deuda de 122 millones de pesos, un monto que se agrava por la tasa de interés diaria de 181,26% anual por incumplir el acuerdo.Un día después, ingresó una transferencia con Aportes del Tesoro provincial (ATP) de 145 millones de pesos para disminuir la deuda bancaria.Durante el último año, el intendente radical pidió al gobernador Axel Kicillof en junio un adelanto de la coparticipación provincial por 150 millones de pesos, de los que restan cobrarse 30 millones de pesos en diciembre. Esto implica que el municipio ya no puede pedir más de esos recursos hasta enero.“Hay cero dinero disponible. Tenemos que pagar sueldos de noviembre, aguinaldo, y encima tenemos cortados los medios financieros porque el intendente actual no pagó el descubierto”, explicó el jefe comunal electo a Radio Nacional.Reyes indicó que unos 135 millones de pesos se utilizaron para pagar a terceros, y entre ellos, unos 83 millones de pesos al Frente Vecinal, que es el partido político al que pertenece Castelli.Todas esas operaciones están sospechadas de irregularidades. Los funcionarios técnicos responsables se negaron a firmar esos movimientos y operaciones, por lo que el préstamo tuvo que salir por decreto.“En un contexto sumamente inquietante, el intendente actual ha tomado la decisión de utilizar la suma de 83 millones de pesos provenientes del ATP, no para saldar la deuda con el Banco de la Provincia, sino para transferirlo a cuentas de terceros, en particular, a la del Frente Vecinal. Esta y otras acciones financieras determinaron dejar al próximo gobierno sin la posibilidad de acceder a nuevos créditos para cubrir los salarios”, comunicó el bloque de concejales del Frente de Todos en Puan.“Hace mucho tiempo que este gobierno viene realizando una gestión inviable, pidiendo adelantos de coparticipación y ATP”, comentó Reyes. “Necesitamos un salvataje de la Provincia. Estamos hablando de casi 1000 millones de pesos y una deuda de 500 millones en proveedores críticos como los de salud”, aseguró.