Milei día 1: ¿anuncios? del vocero, reunión con el gabinete por el "ómnibus" y se postergan medidas de Caputo

a primera hora, 8 de la mañana, el vocero Manuel Adorni dará una conferencia de prensa para anunciar lo que sería la primera medida económica, antes de que abran los mercados; una hora después, el mandatario nacional reunirá a su gabinete de nueve ministros más el jefe del cuerpo y su hermana Karina; mientras que la esperada palabra del ministro de Economía Luis "Toto" Caputo quedaría postergada, al menos, 48 horas

Una hora después de que el vocero anuncie medidas, a las 9, Milei reunirá a todo su gabinete de nueve ministros en la Casa Rosada. Allí, se estima, se seguirán puliendo los detalles de la famosa "ley ómnibus"

Entre las marchas y contramarchas de este domingo 10 de diciembre en que asumió como presidente de la Nación, finalmente estaría confirmado cómo seráA las 8 de la mañana de este lunes está convocada una conferencia de prensa que encabezará Adorni, en la que según él mismo había dicho anunciaría laporque, pese a que no hay pistas de la misma, trascendió que pretenden sea de impacto y unSin embargo, antes de entrar al Colón, fue el propio Adorni quien restó posibilidades a que su conferencia de prensa contenga anuncios económicos."Entiendo que mañana no hay anuncios de Luis Caputo. Todavía no terminamos de definir el día de mañana. La verdad que hoy fue un día maravilloso y después terminaremos de definir", dijo antes de ingresar al Teatro Colón.Y completó: "Yo no tengo que hacer anuncios para que abran los mercados. En tal caso los hará quien los tenga que hacer. Mañana les daré la bienvenida a todos en la sala de prensa que es como corresponde".En el ambiente político, incluso de LLA, no se sabía si las palabras de Adorni, que básicamente negó la chance de que este lunes haya medidas pese a que Milei viene diciendo que estaba preparado para asumir y lanzar mendidas hace dos meses, eran verdaderas, sólo un engaño para "bajar la espuma" o desconocimiento de qué se iba a hacer en la mañana de este lunes.Esto conlleva, luego de vueltas que hubo en La Libertad Avanza, hoy espacio de gobierno, incluso hasta esta noche durante la vela en el Teatro Colón, que este lunes no se exprese el titular de la cartera económica, Caputo.Los trascendidos indican que, poco después de jurar, el Presidente analizaba reunir a su gabinete tras la gala del Teatro Colón para apurar las primeras medidas. Pero esto fue demasiado tarde y hablan de "cansancio" extremo en el equipo de funcionarios.Finalmente Milei decidió no forzar esa situación, que además no hubiera alcanzado para tener listo el paquete de leyes, y la reunión de gabinete será este lunes a las 9 en la Casa Rosada.El contenido principal de la reunión es la "ley ómnibus" con la que planea lanzar su gestión. Se suupone contiene los contornos del ajuste, pero no es lo mismo que un plan económico o al menos una hoja de ruta global.Es así que los tiempos siguen sin estar claros y que se espera que recién entre martes y viernes esta ley sea anunciada oficialmente, junto con el llamado a la prórroga de las sesiones ordinarias. Por eso, en la noche de este domingo se estimaba que "tal vez el miércoles" pueda hablar Caputo y lanzar más medidas.El proyecto de ley "óminibus" incluirá tanto medidas de corte económico como otras de corte político y algunas relativas a la reforma del Estado. No se dará a conocer inmediatamente este lunes porque todavía se requieren algunas correcciones una posterior judicialización por posibles defectos jurídicos. Es en lo que trabajan desde hace días pero no logran conformar a todos los actores involucrados.