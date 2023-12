"El que las hace, las paga": Paoltroni lanzó una amenaza tras no ser elegido como Presidente Provisional del Senado

Tras la elección de Bartolomé Abdala como Presidente Provisional de la Cámara alta, el senador de La Libertad Avanza (LLA) por Formosa, Francisco Paoltroni, se quejó por no haber sido elegido para ocupar el segundo lugar en la sucesión presidencial y advirtió "el que las hace las paga" durante la sesión especial en el recinto.Paoltroni había sido mencionado oficialmente para ocupar la Presidencia Provisional de la Cámara alta tras el triunfo en el balotaje del presidente Javier Milei. Sin embargo, unos días después denunció un acuerdo entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, para correrlo de ese lugar.Esta tarde, con el voto afirmativo de 39 senadores y la abstención de Uniór por la Patria(UP), Abdala fue elegido como Presidente Provisional "Como saben ustedes, estaba postulado por el señor presidente como Presidente Provisional del Senado, así que para mí es un triste comienzo", declaró Paoltroni en el recinto, y lanzó: "La casta me ha dado la bienvenida"."Esta banca es de la provincia de Formosa y me debo a los formoseños. Del autoritarismo vengo y lo padezco junto con el pueblo de Formosa. Voy a votar de aquí en adelante fiel a mis principios, como todos los argentinos de bien", adelantó.Finalmente, citó a Milei y advirtió: "Como decía el Presidente 'No somos manada' y, como también decía el Presidente, 'el que las hace las paga'".