Qué hay detrás del decreto de Alberto Fernández para modificar la custodia de los ex presidentes

El ex presidente Alberto Fernández denunció a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de estar detrás de una presunta operación de prensa en su contra relacionada con la custodia en el exterior. Además, anunció la suspensión de su viaje a España a través de sus redes sociales. "Tan solo la duda que puede haber sembrado la operación periodística fundada en un tuit que fue borrado de las redes, me determina a suspender las actividades que tenía previstas. Un viaje y una conferencia no cambian mi vida", expresó Fernández en su cuenta de X.

En el día de ayer, la Ministra de Seguridad difundió un tweet en el que informaba la derogación de un decreto firmado por mi y aclarando que iba a poner el fin al gasto que representa que un ex presidente cuente con custodia cuando se desplaza al exterior. pic.twitter.com/88KFoCItmk — Alberto Fernández (@alferdez) December 14, 2023

En trascendidos periodísticos que citan al entorno de la ex vicepresidenta habían manifestado su reticencia a que su seguridad estuviera a cargo de Bullrich, a quien acusan de estar involucrada en una supuesta conspiración para atentar contra su vida. En la Casa Rosada, se observa una cautelosa reserva en torno a las fluctuaciones y cambios de dirección en este asunto. La preocupación de la ex vicepresidenta, según Infobae, por la designación de Bullrich en el manejo de su seguridad se fundamentaría en el intento del magnicidio contra su persona.En tanto, el decreto emitido por Alberto Fernández para reconfigurar la esfera bajo la cual recae la custodia de los ex mandatarios generó una serie de idas y vueltas en el gobierno de Javier Milei, con versiones divergentes entre los actores de la gestión anterior y la actual, la Casa Rosada y el Ministerio de Seguridad.El episodio se inició dos días antes de que Alberto Fernández concluyera su mandato, al rubricar el decreto 735/2, el cual introdujo dos modificaciones significativas. En primer lugar, trasladó la responsabilidad de la custodia de los ex mandatarios desde el ámbito del Ministerio de Seguridad, específicamente de la División Custodia de Ex Mandatarios, hacia la Casa Militar. Esta última depende de la Secretaría de la Presidencia y, hasta ese momento, se ocupaba exclusivamente del bienestar y la integridad física del Presidente en funciones., señaló Fernández.El ex mandatario destacó que la custodia para ex presidentes y sus familias es una práctica existente desde antes de su mandato y recordó que ni él ni Mauricio Macri han reclamado un trato especial al respecto. "No he reclamado ningún trato especial con la custodia. La misma me fue dada directamente por lo que emana de las normas vigentes que, repito, llevan muchos años", escribió.