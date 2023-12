Un periodista de TN apuntó contra Bullrich por el protocolo antipiquetes y recordó que la ministra cortaba calles en pandemia

#Declaraciones | El periodista Mario Massaccesi apuntó contra Patricia Bullrich por el protocolo anti-piquetes que vulnera el derecho a la protesta: "Ella convocaba a protestar contra la cuarentena".



💬 "Está prohibiendo lo que en su momento ella sintió como necesidad hacer". pic.twitter.com/raP0U6SGoU — Política Argentina (@Pol_Arg) December 15, 2023

Tras el anuncio de Patricia Bullrich de un protocolo antipiquete, el periodista y conductor de TN Mario Massaccesi apuntó contra la ministra de Seguridad por prohibir manifestaciones y recordó que en pandemia la propia funcionaria cortaba calles para protestar en contra de las medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández.“En definitiva, Patricia Bullrich está prohibiendo lo que ella misma hacía en el tiempo de la cuarentena, que cortaba el Obelisco y era una de las personas que convocaba a protestar contra la cuarentena", remarcó Massaccesi ante el silencio de sus compañeras de programa.Y agregó: "Ella también estuvo cortando calles . Es decir que está prohibiendo lo que en su momento ella durante el gobierno de Alberto sintió como necesidad hacerlo”."Si ella en su momento sintió que era legítimo protestar, ¿qué autoridad hay ahora para decirle a los demas que no pueden protestar? Y ella no participó de una sola manifestación, participó de varias. Cuando lo hago yo es legítima la protesta pero cuando lo hacen los demás y soy ministra, no", completó el conductor de TN.Ayer, la titular de la cartera de Seguridad presentó "un protocolo para el mantenimiento del orden público", con el propósito de garantizar la libre circulación en rutas y calles ante posibles protestas que puedan derivar en piquetes o bloqueos.Según Bullrich, todas las fuerzas federales intervendrán para asegurar la aplicación efectiva del protocolo. El anuncio se enmarca en la consigna "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada" y surge ante las manifestaciones sociales previamente anunciadas para la próxima semana.